Региональный департамент спорта заключил соглашение о сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребенка в Ивановской области - Советский спорт
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17 января 2019 17:46Источник: «Советский спорт»Регион: Ивановская область

Региональный департамент спорта заключил соглашение о сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребенка в Ивановской области

Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области и региональный департамент спорта заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководители ведомств Татьяна Океанская и Антон Лопатин в четверг, 17 января.

«Совместная работа профильных ведомств ведется давно, сегодня мы закрепили это юридически. Нашей целью на ближайшее время станет привлечение к занятиям физической культурой и спортом как можно больше семей с детьми, которые, впоследствии, смогут стать профессиональными спортсменами и отстаивать честь региона на всероссийских и международных соревнованиях. Очень важно с самого детства привить любовь к спорту», – отметил Антон Лопатин.

Соглашение определяет порядок взаимодействия по вопросам пропаганды здорового образа жизни семей с детьми, вовлечение их в занятия физической культурой и спортом, а также популяризацию семейного подхода к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области и региональный департамент спорта договорились о проведении совместных акций, мероприятий, совещаний, встреч и круглых столов, разработке совместных планов и программ, а также об обмене информации по вопросам, касающимся их деятельности.

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