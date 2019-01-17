Региональный департамент спорта заключил соглашение о сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребенка в Ивановской области

17 января 2019 17:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Ивановская область

Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области и региональный департамент спорта заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководители ведомств Татьяна Океанская и Антон Лопатин в четверг, 17 января.

«Совместная работа профильных ведомств ведется давно, сегодня мы закрепили это юридически. Нашей целью на ближайшее время станет привлечение к занятиям физической культурой и спортом как можно больше семей с детьми, которые, впоследствии, смогут стать профессиональными спортсменами и отстаивать честь региона на всероссийских и международных соревнованиях. Очень важно с самого детства привить любовь к спорту», – отметил Антон Лопатин.

Соглашение определяет порядок взаимодействия по вопросам пропаганды здорового образа жизни семей с детьми, вовлечение их в занятия физической культурой и спортом, а также популяризацию семейного подхода к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области и региональный департамент спорта договорились о проведении совместных акций, мероприятий, совещаний, встреч и круглых столов, разработке совместных планов и программ, а также об обмене информации по вопросам, касающимся их деятельности.