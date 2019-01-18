Сахалинские самбисты взяли 12 медалей на дальневосточном турнире - Советский спорт
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18 января 2019 10:16Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

Сахалинские самбисты взяли 12 медалей на дальневосточном турнире

Сахалинские самбисты завоевали 12 наград на турнире среди городов Дальнего Востока, посвященном памяти Героя Советского Союза Николая Вилкова.

Престижные межрегиональные соревнования проходили в Советской Гавани Хабаровского края. В них приняли участие более 150 юношей и девушек 2006-2009 годов рождения из 12 городов Дальневосточного федерального округа. Островной регион представляли воспитанники спортклуба «Дзюдокан» из Южно-Сахалинска.

Юные самбисты показали отличные результаты. Медаль высшей пробы среди участников 2006-2007 годов рождения взял Илья Резников (38 кг). Бронзу взяли Дмитрий Акатов (35 кг), Егор Ролин (44 кг) и Анастасия Шумилина (51 кг).

В противоборстве между спортсменами 2008-2009 годов рождения победу одержали Максим Пивоварчик (26 кг) и Ярослав Ещиганов (34 кг). Серебряными призёрами стали Артем Гавриков (26 кг) и Ульяна Агапова (29 кг), а почётное третье место заняли Дмитрий Сон (26 кг), Глеб Юн (29 кг), Виктория Анисимова (34 кг) и Артем Шумилин (50 кг).

Кроме того, Илье Резникову вручили специальную награду «За волю к победе!», а Никита Марьиных получил «Приз зрительских симпатий».

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