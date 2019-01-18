Юные дзюдоисты поборются за путевки на первенство ДВФО

18 января 2019 10:17 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

С 26 по 27 января состоится Первенство Республики Бурятия по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения. Участие в соревнованиях примут спортсмены спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, а также секций и спортивных клубов Бурятии.

Целью первенства буде не только пропаганда здорового образа жизни и совершенствование мастерства спортсменов. По итогам соревнований будет формироваться сборная команда Бурятии для участия в первенстве Дальневосточного федерального округа, которое пройдет во Владивостоке с 22 по 24 февраля.

Первенство начнется со взвешиваний 26 января. На следующий день в 10:30 состоится начало соревнований, торжественный парад открытия пройдет в 12:00. Увидеть финальные бои можно будет с 17:00 в тот же день, 27 января.

Место проведения соревнований: ул. Бабушкина, 2, спортзал Городского дворца детского юношеского творчества.