В Казани стартовал розыгрыш Кубка России по водному поло

18 января 2019 10:19 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

17 января в Казани в плавательном бассейне «Оргсинтез» стартовал розыгрыш финала Кубка России по водному поло среди мужских команд. В соревнованиях принимают участие 8 сильнейших команд страны, представляющие 5 российских регионов.

В первый игровой день определились участники полуфинальных пар. Волгоградский «Спартак» обыграл дублеров московского «Динамо», 17:3. Подмосковный «Штурм-2002» вдвое перебросал казанский «Синтез УОР», 12-6. Действующие обладатели Кубка – ватерполисты московского «Динамо» – разгромили одноклубников из Астрахани, 16-5. В заключительном матче дня «Синтез» также крупно переиграл петербургскую «Балтику», 13-6.

Таким образом, стали известны полуфинальные пары Кубка России: «Синтез» и «Штурм-2002», «Спартак» и «Динамо». Именно эти команды разыграют между собой путевки в «золотой» и «бронзовый» матч. Неудачники первого дня соревнований – «Балтика» и «Синтез УОР», «Динамо ЦОП» и «Динамо» (Астрахань) поспорят за места с 5 по 8.

Начало игр в «Оргсинтезе» 18 января в 13:00, 14:30, 16:00 и 18:00. Полное расписание и результаты Кубка России – на официальном сайте СК ВВС «Синтез».