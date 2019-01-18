Тройка Зарипов – Зиновьев – Морозов снова сыграет в Казани

18 января 2019 10:35 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

19 января в Казани пройдёт выставочный матч ветеранов КХЛ и команды Алексея Морозова – встреча состоится в «Татнефть Арене» и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Участие в игре в составе команды Алексея Морозова примут мэр Казани Ильсур Метшин, вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов, экс-игроки «Ак Барса» Рафик Якубов, Алексей Бадюков, Александр Степанов и другие. Зрители смогу увидеть воссоединение легендарной тройки «барсов» − капитаном команды будет Морозов, вместе с ним сыграют Данис Зарипов и Сергей Зиновьев. Тренировать команду Морозову будут легендарные для казанского хоккея специалисты Зинэтула Билялетдинов, Всеволод Елфимов и Сергей Абрамов.

За команду ветеранов Континентальной хоккейной лиги сыграют такие звёзды, как Алексей Яшин, Максим Сушинский, Виталий Прохоров, Александр Медведев и другие. Посетить игру и увидеть противостояние звёзд хоккея Татарстана и ветеранов КХЛ зрители смогут по билетам на Мастер-шоу.