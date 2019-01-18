Ольга Царева и Илья Семиков из Коми выступят на этапе Кубка мира - Советский спорт
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18 января 2019 10:36Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Ольга Царева и Илья Семиков из Коми выступят на этапе Кубка мира

В эти выходные в Отепя (Эстония) пройдет очередной этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. В программе соревнований спринт классическим стилем и индивидуальная гонка классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.

В составе национальной команды России на этом этапе выступят два спортсмена Республики Коми - Ольга Царева и Илья Семиков.

«Завтра стартует этап кубка мира в Отепя, в одном из самых любимых моих мест, где в 2011 году я стартовала на молодежном первенстве мира. Надеюсь, что это место останется для меня счастливым», - рассказала Ольга Царева.

Отметим, что Ольга в данный момент является лидером Континентального Кубка. Спортсмены из нашей республики заявлены для участия в обеих гонках.

Также, по сообщению Федерации лыжных гонок России, другая лыжница из Коми Юлия Белорукова не выступит на ближайшем этапе Кубка мира в Отепя из-за простуды.

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