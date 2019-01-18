В Казани пройдет международный теннисный турнир Tatarstan Winter Cup 2019 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 января 2019 10:37Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Казани пройдет международный теннисный турнир Tatarstan Winter Cup 2019

С 21 по 27 января в Казани на кортах Академии тенниса (ул.Оренбургский тракт, 101) пройдет международный теннисный турнир Tatarstan Winter Cup 2019. Призовой фонд соревнований – 25000 долларов.

На сегодняшний день на турнир заявились порядка 100 участников из более 15 стран мира, в числе которых российские теннисисты Теймураз Габашвили, Иван Гахов, Евгений Тюрнев, Варвара Флинк, Валентина Ивахненко, Анастасия Гасанова и Екатерина Яшина.

Финалы в парном разряде пройдут 26 января. Финалы в одиночных играх 27 января. Вход свободный.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта