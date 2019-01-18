В Казани пройдет международный теннисный турнир Tatarstan Winter Cup 2019

18 января 2019 10:37 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 21 по 27 января в Казани на кортах Академии тенниса (ул.Оренбургский тракт, 101) пройдет международный теннисный турнир Tatarstan Winter Cup 2019. Призовой фонд соревнований – 25000 долларов.

На сегодняшний день на турнир заявились порядка 100 участников из более 15 стран мира, в числе которых российские теннисисты Теймураз Габашвили, Иван Гахов, Евгений Тюрнев, Варвара Флинк, Валентина Ивахненко, Анастасия Гасанова и Екатерина Яшина.

Финалы в парном разряде пройдут 26 января. Финалы в одиночных играх 27 января. Вход свободный.