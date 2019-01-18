В Казани стартует открытое первенство Татарстана по регби-7 среди юношей - Советский спорт
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18 января 2019 10:56Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Казани стартует открытое первенство Татарстана по регби-7 среди юношей

20 января в Казани на поле футбольно-легкоатлетического манежа Центрального стадиона стартует открытое первенство Республики Татарстан по регби-7 среди юношей 2002-2003 годов рождения.

В турнире примут участие 7 команд из Казани, Москвы, Перми и Йошкар-Олы. Республику Татарстан предстаят две команды: РСШОР «Динамо» (Казань) и команда ДЮСШ «Спектр» (Казань).

Турнир рассматривается как подготовка к первенству России по регби-7, которое пройдет в Казани 13-14 июля 2019 года в рамках европейского женского отборочного турнира по регби-7 на Олимпийские игры 2020 года.

А уже с 4 по 8 февраля в ФЛМ Центрального стадиона пройдут Всероссийские соревнования по регби на Кубок компании «Татнефть» среди юношей этого же возраста.

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