Великолепный Ухов и неподражаемая Чичерова

18 января 2019 11:57 Источник: «Советский спорт» Регион: Челябинская область

На завершившихся в Челябинске традиционных Всероссийских соревнованиях по прыжкам в высоту и с шестом, посвященных памяти Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина, олимпийские чемпионы подтвердили свой класс, показав лучшие результаты сезона в мире.

Мемориал Лукашевича-Середкина – это соревнования с богатой историей и традициями. Многие из именитых легкоатлетов начинают свой спортивный сезон именно с него. Он является как бы трамплином для боевого настроя атлетов на весь грядущий сезон. И по сложившейся уже традиции в Челябинск ежегодно приезжают одни из сильнейших в стране прыгуны в высоту и с шестом. Но в этот раз организаторам удалось собрать поистине звездный и сильный состав участников.

Начнем с того, что в прыжках в высоту у женщин заявились две суперспортсменки, имена которых известны во всем мире – олимпийская чемпионка Анна Чичерова и двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене способны украсить любой турнир своим выступлением. Их очная борьба в прыжковом секторе вызывала дополнительный интерес и интригу задолго до старта Мемориала. В мужских состязаниях болельщики с нетерпением ждали прыжков олимпийского чемпиона 2012 года Ивана Ухова. Он и подтвердил свой класс, выиграв мужские состязания прыгунов-высотников. При этом спортсмен показал лучший результат сезона в мире – 2,31 м. Однако нельзя сказать, что Ухов выиграл состязания без видимых проблем. Достойную ему конкуренцию составили Михаил Акименко и Семен Поздняков. Они прыгнули на 2,28 и 2,25 м соответственно став серебряным и бронзовым призерами соревнований.

Но самая захватывающая и интересная борьба происходила в женском секторе для прыжков в высоту. Изначально фаворитом представлялась двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене. Титулованная спортсменка продолжает оставаться единственной в истории российской легкой атлетики и мировых женских прыжков в высоту трехкратной победительницей общего зачета «Бриллиантовой лиги» (2014, 2017, 2018 гг). Разумеется, конкуренцию ей должна была составить олимпийская чемпионка Анна Чичерова, но она только в минувшем сезоне начала тренироваться после рождения дочери и было неясно, сумеет ли она вернуть себе утраченную спортивную форму.

Обе девушки начали борьбу на высоте 188 см. Они благополучно с первой попытки взяли эту высоту, а затем 191 и 194 см. На 197 см Мария Ласицкине допустила ошибку, взяв ее со второй попытки, Чичеровой для этого хватило одной. Олимпийская чемпионка к большому удивлению и одобрению публики сумела преодолеть и следующую высоту 199 см, у Ласицкене вновь возникли трудности – две ее попытки завершились безрезультатно. Марии пришлось идти ва-банк и заявляться на 201 см. Увы, взять эту высоту, а вместе с тем и обновить рекорд Мемориала ей не удалось. Зато Анна Чичерова под овации переполненных трибун манежа УралГУФК «чисто» выполнила прыжок! Есть новый рекорд Мемориала Лукашевича-Середкина, а вместе с тем и лучший результат сезона в мире! Чемпионка светилась от счастья и, казалось, не верила в то, что только что совершила. Мария поспешила скрыться от любопытных глаз, вытирая слезы.

Захватывающими получились и состязания шестовиков. У мужчин с результатом 5,60 метра выиграл Георгий Горохов. На втором месте серебряный призер Олимпийских игр Евгений Лукьяненко, прыгнувший на 5,50 метра. Третий призёр — Александр Курносов с результатом 5,20 метра. Среди женщин в прыжке с шестом лучшей стала Ирина Иванова, взявшая высоту в 4,55 метра. На второй ступени пьедестала победителей оказалась Людмила Петрова с результатом 4,35 метра. Замкнула тройку призёров в этой дисциплине Мария Захаруткина с результатом 4,35 метра.

…«Анна Чичерова вернулась!», - под рев аплодисментов прокомментировал победный прыжок на 2,01 м комментатор соревнований Вадим Злобин. Еще накануне, за день до соревнований, Анна Чичерова призналась, что пока сама не знает, чего от себя ожидать. Она решила вернуться в большой спорт ради того, чтобы проверить свою готовность покорять новые вершины. Спортсменка призналась, что начала тренировочный процесс осенью прошлого года. При этом на тренировках планку выше 190 см себе не ставила.

На соревнованиях в Челябинске она доказала, что готова к новым свершениям. И теперь можно возлагать на нее в том числе и олимпийские надежды. Символично, что дочурку она назвала Никой – в древнегреческой мифологии богиня победы. Хотелось бы верить, что все это не случайно и к Анне Чичеровой придет триумф в Токио-2020. А мы будем гордиться тем, что челябинский Мемориал Лукашевича-Середкина стал отправной точкой к очередному восхождению прославленной спортсменки.

Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту и с шестом «Мемориал почетного мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и почетного гражданина города Челябинск Вячеслава Середкина». 17 января, г. Челябинск, УСК УралГУФК.

Прыжки в высоту

Женщины

1. Анна Чичерова (Москва) – 2,01 (лучший результат сезона в мире)

2. Мария Ласицкене (Московская обл.) – 1,97

3. Татьяна Одинаева (Москва) – 1,84

Мужчины

1. Иван Ухов (Москва) – 2,31 (лучший результат сезона в мире)

2. Михаил Акименко (Москва) – 2,28

3. Семен Поздняков (Москва-Брянск) – 2,25

Прыжки с шестом

Женщины

1. Ирина Иванова (Омск) – 4,55

2. Людмила Петрова (Челябинск) – 4,35

3. Мария Захаруткина (Москва) – 4,35

Мужчины

1. Георгий Горохов (Москва) – 5,60

2. Евгений Лукьяненко (Краснодар – Москва) – 5,50

3. Александр Курносов (Челябинск) – 5,20