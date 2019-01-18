Медали новосибирских снайперов

18 января 2019 12:53 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

В столице Удмуртии Ижевске 13 января завершились первенство России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия для стрелков 1999 г.р. и младше.

На обоих соревнованиях здорово выступили юные снайперы спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта, которые занимаются под руководством Владимира Витивского. В рамках первенства страны наша пара, составленная из двух кандидатов в мастера спорта Ольги Щемелининой и Александра Санина заняла третье место в командном упражнении «ПП 40+40».

А в рамках Всероссийских соревнований медальный запас новосибирцев куда более значим. Щемелинина добавила к своей коллекции золото в стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета и бронзу в стрельбе из пятизарядного пистолета, Санин выиграл серебро в упражнении МПП-60, а Дарье Литау не нашлось равных в стрельбе из пятизарядного пистолета. Всего на счету новосибирцев 5 медалей, из которых 2 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовых.