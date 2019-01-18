«НИКА» заключила соглашение с двумя молодыми игроками из Премьер-лиги - Советский спорт
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18 января 2019 13:39Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

«НИКА» заключила соглашение с двумя молодыми игроками из Премьер-лиги

Сыктывкарская баскетбольная «НИКА» получила усиление на вторую половину сезона. Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Максим Чурсанов.

Сегодня сыктывкарский клуб подписал соглашения с Валентиной Кожухарь и Викторией Сазоновой из курской «Инвенты». Оба игрока взяты в аренду.

После того, как нас по семейным обстоятельствам покинула Диана Хомякова, в команде осталось всего 10 человек. Но по сути январские матчи мы проводили вдевятером, когда кто-то из игроков получал травму. Поэтому клуб нуждался в усилении сразу двумя игроками и аренда здесь оказалась хорошим выходом из ситуации. Оба наших новичка выступали в этом сезоне в Премьер-лиге за «Инвенту» (Курск), но получали не так много игрового времени. Обе являются молодыми перспективными игроками с большим опытом выступлений за резервные сборные России.
Изначально нам было важно усилить позицию центрового, поэтому в первую очередь обсуждали с Курском кандидатуру Валентины Кожухарь. Параллельно возник вариант с Викторией Сазоновой, выступающей на позиции 3-4 номера, и мы решили подписать обеих.
Мы рады приветствовать Валентину и Викторию в нашем клубе! - подчеркнул Максим Чурсанов.

  • Валентина Кожухарь – центровая (188 см), мастер спорта, выступала за курские «Динамо-Юность», «Динамо-Фарм» и «Инвенту». В составе сборной России до 19 лет Валентина стала чемпионкой мира-2017. Тогда в финале национальная команда обыграла соперниц из США.
  • В прошлом сезоне Валентина Кожухарь была основным игроком «Динамо-Фарм», сыграв в 29 матча (в 28 выходя в стартовой пятерке), набирая в среднем 9,3 очка, совершая 5,5 подборов. В текущем розыгрыше Премьер-лиги игрок выходила на паркет в 10 встречах Премьер-лиги, выступая за «Инвенту».
  • Виктория Сазонова – нападающая (186 см), кандидат в мастера спорта, выступала за «Надежду-2», «Надежду» (Оренбург), «Политех» (Самара) и «Инвенту» (Курск). В составе сборной России до 20 лет заняла четвёртое место на Чемпионате Европы-2015.
  • В прошлом сезоне в составе самарского «Политеха» стала бронзовым призером Суперлиги-1 чемпионата России, сыграв в 43 встречах сезона, набирая в среднем 5,3 очка, совершая 5,2 подбора. В этом розыгрыше Виктория участвовала в пяти матчах Премьер-лиги в составе «Инвенты».
  • Уже завтра игроки приступят к тренировкам под руководством Дмитрия Шумихина.
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