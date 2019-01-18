«НИКА» заключила соглашение с двумя молодыми игроками из Премьер-лиги

18 января 2019 13:39 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Сыктывкарская баскетбольная «НИКА» получила усиление на вторую половину сезона. Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Максим Чурсанов.

Сегодня сыктывкарский клуб подписал соглашения с Валентиной Кожухарь и Викторией Сазоновой из курской «Инвенты». Оба игрока взяты в аренду.

После того, как нас по семейным обстоятельствам покинула Диана Хомякова, в команде осталось всего 10 человек. Но по сути январские матчи мы проводили вдевятером, когда кто-то из игроков получал травму. Поэтому клуб нуждался в усилении сразу двумя игроками и аренда здесь оказалась хорошим выходом из ситуации. Оба наших новичка выступали в этом сезоне в Премьер-лиге за «Инвенту» (Курск), но получали не так много игрового времени. Обе являются молодыми перспективными игроками с большим опытом выступлений за резервные сборные России.

Изначально нам было важно усилить позицию центрового, поэтому в первую очередь обсуждали с Курском кандидатуру Валентины Кожухарь. Параллельно возник вариант с Викторией Сазоновой, выступающей на позиции 3-4 номера, и мы решили подписать обеих.

Мы рады приветствовать Валентину и Викторию в нашем клубе! - подчеркнул Максим Чурсанов.