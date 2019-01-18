Огонь I зимних игр «Дети Азии» пронесли по улицам Охи

18 января 2019 13:41 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

В северной столице сегодня стартовал сахалинский этап эстафеты символа международных соревнований. Огонь преодолел по улицам Охи около трех километров, его передавали друг другу 20 факелоносцев.

Среди них – не только спортсмены, но и представители сфер медицины, культуры, нефтегазового сектора и коренных малочисленных народов севера, а также общественники, руководители района, представители талантливой молодежи.

В эстафете огня «Детей Азии», которая окольцевала практически весь город, приняли участие и жители района. Несмотря на рабочий день они вышли поддержать участников забега.

- Мы за здоровый образ жизни. «Дети Азии» - это замечательный проект, который объединил не только спортсменов, а нас всех, кто живет на этой земле, на Дальнем Востоке, — поделился факелоносец Игорь Бельский, который пробежал один из этапов эстафеты вместе с сыном.

Кроме традиционных «беговых этапов» в эстафете нашлось место и необычным «северным элементам»: к месту старта лампаду доставили на собачьей упряжке, а к финишу на площади Нефтяников факел на лыжах привез тренер местной спортивной школы Егор Хайловю.

- Ничего подобного у нас никогда не происходило, поэтому решили, что нельзя такую возможность упускать и обязательно надо прийти, поддержать эстафету - рассказал Максим Коптелов.

- Лыжные гонки - одна из визитных карточек охинского спорта. Наши спортсмены известны своими победами не только в области, но и в России, будем болеть за них. Сегодня исторический момент, важное для всех нас событие! - отметил глава муниципального образования Сергей Гусев.

Уже завтра, 19 января, эстафета Огня игр «Дети Азии» отправится в Ноглики. Забег там пройдет 20 января. Ранее символ международных соревнований побывал на Курильских островах.

Напомним, Огонь игр был зажжен на Родине соревнований – в Якутии, на территории национального природного парка «Ленские столбы». В новогоднюю ночь лампаду с горящим пламенем доставили на Сахалин и передали главе островного региона Валерию Лимаренко.

Зимние игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.