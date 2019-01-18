Состоялось торжественное открытие турнира Академии борьбы-2019

18 января 2019 13:42 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Сегодня в «Академии борьбы» прошло торжественное открытие всероссийского турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы «Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили». Участниками турнира в этом году стали представители 27 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и Монголии. За награды борются 482 спортсмена.

Участников и гостей турнира поприветствовал министр спорта края Сергей Алексеев: «Уже в семнадцатый раз на берега Енисея в Красноярск приезжают сильнейшие борцы из разных уголков России и других стран для того, чтобы побороться за путевки на Ярыгинский турнир. 30-й юбилейный турнир мы будем встречать уже на следующей неделе на берегах Енисея. Я желаю всем показать на коврах «Академии борьбы» все свое мастерство, волевые качества и характер, а сильнейшим завоевать путевки на Международный турнир серии Гран-при «Иван Ярыгин».

Напутственные слова участникам турнира также сказал заслуженный тренер СССР, России и Грузии, почетный гражданин края и города, основатель краевой «Академии борьбы» Дмитрий Георгиевич Миндиашвили. После чего Сергей Алексеев и Дмитрий Георгиевич вручили удостоверения и нагрудные знаки. Звание мастера спорта России международного класса было присвоено Игорю Овсянникову, звание мастера спорта России – Татьяне Новик. Ярким подарком для участников турнира стал творческий номер чемпионов России по современной хореографии IDF 2018 года театр танца «Калипсо».

Напомним, турнир стартовал накануне, 17 января. В ходе соревнований будут выявлены сильнейшие спортсмены для формирования сборной команды Красноярского края на участие во всероссийских и международных соревнованиях, в том числе к участию в юбилейном XXX Международном турнире серии Гран-при «Иван Ярыгин-2019».

В первый день на турнире боролись женщины. Спортсменки Красноярского края завоевали 9 медалей: 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых. Золото в первый день соревнований получили спортсменки из Красноярского края: Ольга Хорошавцева (весовая категория 59 кг), Юлия Пронцевич (65 кг), Алена Стародубцева (72 кг). Серебряными призерами стали Александра Ниценко (57 кг), Динара Салихова (65 кг), Юлия Максимова (68 кг). Бронзу выиграли Елена Вострикова (50 кг), Екатерина Исакова (53 кг), Эльмира Гулиева (68 кг).

Финальные схватки среди мужчин пройдут 19 января.

Программа соревнований:

19 января

11:00 – утешительные встречи во всех весовых категориях:

- мужчины (57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг)

18:00 – финальные схватки во всех весовых категориях:

- мужчины (57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг)

19:00 – церемония закрытия соревнований

Дополнительная информация для СМИ по тел.: 211-44-82, пресс-служба министерства спорта края, 211-37-79 Александра Пащенко, пресс-секретарь КГАУ «РЦСП «Академия борьбы имени Д.Г. Миндиашвили».

Победители и призеры турнира среди женщин:

50 кг. 1. Чепсакова Валерия (Кемеровская область). 2. Морева Алина (Брянская область).

3. Пономарева Кристина (Брянская область). 3. Вострикова Елена (Красноярский край).

53 кг. 1. Вербина Екатерина (Республика Дагестан – Ставропольский край). 2. Байараа Халивнаа (Монголия). 3. Исакова Екатерина (Красноярский край). 3. Карамзина Александра (Республика Саха - Якутия).

55 кг. 1. Седнева Марина (Республика Казахстан). 2. Чеснокова Елизавета (Иркутская область). 3. Абзалова Наиля (Республика Бурятия). 3. Батхуяг Хулан (Монголия).

57 кг. 1. Сангадиева Алена (Республика Бурятия). 2. Ниченко Александра (Красноярский край). 3. Волжанина Наталья (Кемеровская область). 3.Назарова Севиль (Республика

Саха - Якутия).

59 кг. 1. Хорошавцева Ольга (Красноярский край). 2. Наранцацрал Энхтуяа (Монголия). 3. Гармаева Диана (Республика Бурятия). 3. Садраддинова Зельфира (Кемеровская область).

62 кг. 1. Парохина Анастасия (Сахалинская область). 2. Касымова Аяулым (Республика Казахстан). 3. Тамразян Кристина (Иркутская область).

65 кг. 1. Пронцевич Юлия (Красноярский край). 2. Салихова Динара (Красноярский край). 3. Мукатай Гаухар (Республика Казахстан). 3. Федосеева Наталья (Кемеровская область).

68 кг. 1. Энхсайхан Делгермаа (Монголия). 2. Максимова Юлия (Красноярский край).

3. Кайргельдинова Альбина (Республика Казахстан). 3. Гулиева Эльмира (Красноярский край).

72 кг. 1. Стародубцева Алена (Красноярский Край). 2. Афанасьева Ален (Новосибирская область). 3. Дуденкова Людмила (Иркутская область). 3. Бакбергенова Жамиля (Республика Казахстан).

76 кг. 1. Еркебаева Гульмарал (Республика Казахстан). 2. Жанатаева Инкара (Республика Казахстан). 3. Сыздыкова Эльмира (Республика Казахстан).