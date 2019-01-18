Бурятия примет чемпионат и первенство России по тхэквондо

18 января 2019 13:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

Впервые в Бурятии с 5 по 10 февраля состоится Чемпионат и Первенство России по тхэквондо ITF. На соревнования, которые пройдут в Физкультурно-спортивном комплексе, приедет более 600 спортсменов из 42 регионов России в возрасте от 14 до 59 лет.

Чемпионат и Первенство России являются одними из важнейших соревнований для спортсменов нашей страны. Именно здесь будет формироваться сборная команда России по тхэквондо (ITF) на Чемпионат и Первенство Европы и Мира 2019 в итальянском городе Римини и болгарском Плодиве.

Сборную Бурятии будут представлять 90 сильнейших спортсменов, в числе которых чемпионы и призеры России, Европы, Мира и Азии.

Наша республика по праву гордится достижениями спортсменов в этом виде спорта. Евгений Оцимик, Борис Баглаев, Булат Зандеев, Антон Сердюков в разные годы успешно покоряли пьедесталы Европы и мира. В 2018 году большие результаты показала юная тхэквондистка Яна Сердюкова. Спортсменка завоевала золото на первенстве России, затем серебро на первенстве Европы. Далее началась череда покоренных пьедесталов – Яна стала победительницей первенства Азии и первенства Мира, а также Кубка России, была признана лучшей спортсменкой по итогам 2018 года.

Соревнования будут проводиться по шести возрастным категориям в нескольких видах программ: личный и командный туль, личный и командный спарринг, самозащита и спецтехника.

Торжественное открытие пройдет 7 февраля в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Помимо зрелищных состязаний гостей чемпионата и первенства ждет несколько сюрпризов от организаторов соревнований.