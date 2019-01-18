В Аксубаево прошли матчи «Золотой шайбы» - Советский спорт
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18 января 2019 15:17Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Аксубаево прошли матчи «Золотой шайбы»

16 января года на базе УСП «Хоккейная площадка» проводилось матчи Первенства Аксубаевского района по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба» среди юношей 2004-2005 г.р.

В первенстве участвовали 5 команд: АСШ №3, АСШ №1, Староибрайкинская СОШ, Савгачевская СОШ, Новоибрайкинская СОШ. Все игры проходили в упорной борьбе по круговой системе.

По результатам всех встреч места распределились таким образом:

1 место – АСШ №3

2 место – Новоибрайкинская СОШ

3 место – Савгачевская СОШ

4 место – СШ №1

5 место – Староибрайкинская СОШ.

Победители и призеры были награждены медалями и грамотами отдела по делам молодежи и спорту Аксубаевского района. Команда победителей награждена кубком. Отдельными призами ДЮСШ были награждены лучшие игроки первенства:

Лучший нападающий - Андреев Андрей, Лучший вратарь - Дмитрий Маланчев, Лучший защитник- Зиннур Мотыгуллин.

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