В Аксубаево прошли матчи «Золотой шайбы»

16 января года на базе УСП «Хоккейная площадка» проводилось матчи Первенства Аксубаевского района по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба» среди юношей 2004-2005 г.р.
В первенстве участвовали 5 команд: АСШ №3, АСШ №1, Староибрайкинская СОШ, Савгачевская СОШ, Новоибрайкинская СОШ. Все игры проходили в упорной борьбе по круговой системе.
По результатам всех встреч места распределились таким образом:
1 место – АСШ №3
2 место – Новоибрайкинская СОШ
3 место – Савгачевская СОШ
4 место – СШ №1
5 место – Староибрайкинская СОШ.
Победители и призеры были награждены медалями и грамотами отдела по делам молодежи и спорту Аксубаевского района. Команда победителей награждена кубком. Отдельными призами ДЮСШ были награждены лучшие игроки первенства:
Лучший нападающий - Андреев Андрей, Лучший вратарь - Дмитрий Маланчев, Лучший защитник- Зиннур Мотыгуллин.