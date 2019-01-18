В школах Красноярска продолжаются уроки в честь Ивана Ярыгина

18 января 2019 15:19 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Сотрудники Музея спорта совместно с «Академией борьбы имени Д.Г. Миндиашвили» продолжают знакомить юных красноярцев с историей жизни знаменитого сибиряка, первого олимпийского чемпиона Красноярского края Ивана Ярыгина. За уходящую неделю было проведено четыре открытых урока в школах и один в техникуме сварочных технологий.

В минувшие дни участниками открытых уроков стали свыше 600 учеников красноярских школ. Юные красноярцы с неподдельным интересом слушали истории про легендарного красноярского борца, смотрели исторический фильм, с удовольствием участвовали в конкурсах и викторинах, фотографировались с символами Ярыгинского турнира.

Гостями открытых уроков традиционно выступают спортсмены и тренеры краевой «Академией борьбы имени Д.Г. Миндиашвили». Открыл серию уроков заслуженный тренер СССР, России и Грузии, почетный гражданин края и города, основатель краевой «Академии борьбы» Дмитрий Георгиевич Миндиашвили. Среди спортсменов с ребятами встретились член юношеского состава сборной России по женской борьбе Регина Миллер, представители сборных команд края по вольной борьбе Дмитрий Зайнидинов и Иван Лыков. Также в открытых уроках приняли участие старший тренер сборной команды Красноярского края по вольной борьбе Андрей Лыков, тренер по вольной борьбе специализированной школы олимпийского резерва имени Б.Х. Сайтиева Лидия Тимошкова. Спортсмены и тренеры поделились секретами мастерства и ответили на вопросы школьников о качествах характерах, необходимых для побед.

На следующей неделе запланировано еще три урока в школах Красноярска. «Ярыгинский патруль» посетит Лицей № 1, средние школы № 45 и № 151.

Напомним, XXX Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин» состоится в Красноярске с 24 по 27 января 2019 года. Юбилейные состязания пройдут в обновленном Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.