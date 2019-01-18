Рафаэль Камалов стал лидером голосования премии CISM «Спортсмен года 2018»

Татарстанский спортсмен Рафаэль Камалов стал лидером голосования премии CISM (Международный военный спортивный совет) «Спортсмен года 2018».
По итогам голосования за Рафаэля, который в декабре 2018 года стал чемпионом мира по тхэквондо ВТФ среди военнослужащих, отдали свои голоса 40,0% посетителей сайта CISM (4086 человек). Второе место занял швейцарский лыжник Дарио Колонья, являющийся четырёхкратным олимпийским чемпионом – 16,0% голосов болельщиков.
С результатами можно ознакомиться на сайте CISM.
В апреле 2019 года во Вьетнаме состоится церемония вручении премии по нескольким номинациям, на которую, как победитель голосования поедет татарстанский спортсмен.