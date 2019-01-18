Рафаэль Камалов стал лидером голосования премии CISM «Спортсмен года 2018»

18 января 2019 15:21 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Татарстанский спортсмен Рафаэль Камалов стал лидером голосования премии CISM (Международный военный спортивный совет) «Спортсмен года 2018».

По итогам голосования за Рафаэля, который в декабре 2018 года стал чемпионом мира по тхэквондо ВТФ среди военнослужащих, отдали свои голоса 40,0% посетителей сайта CISM (4086 человек). Второе место занял швейцарский лыжник Дарио Колонья, являющийся четырёхкратным олимпийским чемпионом – 16,0% голосов болельщиков.

С результатами можно ознакомиться на сайте CISM.

В апреле 2019 года во Вьетнаме состоится церемония вручении премии по нескольким номинациям, на которую, как победитель голосования поедет татарстанский спортсмен.