Юноши Аксубаево 2008-2009 г.р сыграли матчи «Золотой шайбы»

18 января 2019 15:21 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

15 января на базе УСП Хоккейная площадка состоялось первенство Аксубаевского муниципального района по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба» среди юношей 2008-2009 г.р.

В первенстве участвовало 4 команды: АСШ №3, АСШ №1, Староибрайкинская СОШ, Савгачевская СОШ. Все игры прошли в упорной борьбе.

По результатам всех встреч места распределились таким образом:

1 место – АСШ №3, 2 место – Староибрайкинская СОШ, 3 место – Савгачевская СОШ, 4 место – АСШ №1.

Все призеры были награждены медалями и грамотами отдела по делам молодежи и спорту Аксубаевского района. Команда-победительница награждена кубком и медалями.

Отдельными призами ДЮСШ были награждены лучшие игроки первенства:

Лучший нападающий - Захаркин Роман, Лучший вратарь - Самсонов Адель, Лучший защитник - Сидияров Владислав.