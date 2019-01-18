Юноши Аксубаево 2008-2009 г.р сыграли матчи «Золотой шайбы» - Советский спорт
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18 января 2019 15:21Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Юноши Аксубаево 2008-2009 г.р сыграли матчи «Золотой шайбы»

15 января на базе УСП Хоккейная площадка состоялось первенство Аксубаевского муниципального района по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба» среди юношей 2008-2009 г.р.

В первенстве участвовало 4 команды: АСШ №3, АСШ №1, Староибрайкинская СОШ, Савгачевская СОШ. Все игры прошли в упорной борьбе.

По результатам всех встреч места распределились таким образом:

1 место – АСШ №3, 2 место – Староибрайкинская СОШ, 3 место – Савгачевская СОШ, 4 место – АСШ №1.

Все призеры были награждены медалями и грамотами отдела по делам молодежи и спорту Аксубаевского района. Команда-победительница награждена кубком и медалями.

Отдельными призами ДЮСШ были награждены лучшие игроки первенства:

Лучший нападающий - Захаркин Роман, Лучший вратарь - Самсонов Адель, Лучший защитник - Сидияров Владислав.

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