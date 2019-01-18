Альметьевский «Спутник» обыграл «Мамонтов Югры» - Советский спорт
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18 января 2019 15:49Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Альметьевский «Спутник» обыграл «Мамонтов Югры»

Во второй встрече «Спутника» с «Мамонтами Югры», прошедшей в Ханты-Мансийске, первыми забросили гости – на двадцать восьмой минуте отличился Алексей Бархаткин. Однако хозяева очень быстро сравняли счет. В третьей двадцатиминутке альметьевские хоккеисты вновь вышли вперед, и вновь «Мамонты Югры» восстановили равенство - 2:2.

В основное время матча решить вопрос о победителе так и не удалось, как и в овертайме. В серии послематчевых бросков победу одержал «Спутник».

Выездная серия молодежной команды Альметьвска продолжается. В воскресенье и понедельник альметьевцы сыграют с «Тюменским легионом».

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