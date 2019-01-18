Альметьевский «Спутник» обыграл «Мамонтов Югры»

18 января 2019 15:49 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Во второй встрече «Спутника» с «Мамонтами Югры», прошедшей в Ханты-Мансийске, первыми забросили гости – на двадцать восьмой минуте отличился Алексей Бархаткин. Однако хозяева очень быстро сравняли счет. В третьей двадцатиминутке альметьевские хоккеисты вновь вышли вперед, и вновь «Мамонты Югры» восстановили равенство - 2:2.

В основное время матча решить вопрос о победителе так и не удалось, как и в овертайме. В серии послематчевых бросков победу одержал «Спутник».

Выездная серия молодежной команды Альметьвска продолжается. В воскресенье и понедельник альметьевцы сыграют с «Тюменским легионом».