Зеленодольские фигуристки вошли в пятерку лидеров на чемпионате России

18 января 2019 16:01 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Зеленодольские фигуристки приняли участие в чемпионате и первенстве России по синхронному катанию на коньках. Соревнования проходили 12 и 13 января в Йошкар-Оле.

Всего в турнире участвовали 28 команд из 15 регионов России. Зеленодольская команда «Льдинка» выступила на соревнованиях по 1 спортивному разряду и вошла в 5-ку лучших. Юные фигуристки заняли 4-ое место, опередив команды из Москвы, Краснодара, Омска и Салехарда.

- Эта победа досталась нашим синхронисткам благодаря упорным тренировкам, безграничной воле к победе и сильнейшим высококвалифицированным тренерам-преподавателям Регине Великановой и Анастасии Садыртдиновой. Гордимся и желаем дальнейших ошеломляющих побед, - отметили в Управлении по делам молодежи и спорту ИК ЗМР.