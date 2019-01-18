Зеленодольские фигуристки вошли в пятерку лидеров на чемпионате России - Советский спорт
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18 января 2019 16:01Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Зеленодольские фигуристки вошли в пятерку лидеров на чемпионате России

Зеленодольские фигуристки приняли участие в чемпионате и первенстве России по синхронному катанию на коньках. Соревнования проходили 12 и 13 января в Йошкар-Оле.

Всего в турнире участвовали 28 команд из 15 регионов России. Зеленодольская команда «Льдинка» выступила на соревнованиях по 1 спортивному разряду и вошла в 5-ку лучших. Юные фигуристки заняли 4-ое место, опередив команды из Москвы, Краснодара, Омска и Салехарда.

- Эта победа досталась нашим синхронисткам благодаря упорным тренировкам, безграничной воле к победе и сильнейшим высококвалифицированным тренерам-преподавателям Регине Великановой и Анастасии Садыртдиновой. Гордимся и желаем дальнейших ошеломляющих побед, - отметили в Управлении по делам молодежи и спорту ИК ЗМР.

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