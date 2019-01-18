Звезды Континентальной хоккейной лиги уже в Казани

18 января 2019 16:01 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Вечером 18 января в Казани на площадке культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» состоится торжественная церемония представления игроков Матча звезд Континентальной хоккейной лиги.

Мероприятие пройдет с участием главного федерального инспектора по Республике Татарстан Рената Тимерзянова и Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

От имени Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Главный федеральный инспектор по РТ поздравит татарстанцев с Неделей звезд хоккея и Матчем звезд Континентальной хоккейной лиги и зачитает поздравление полпреда Президента РФ Игоря Комарова.

«Уважаемые участники и гости Недели звезд хоккея! Республике Татарстан в серьезной конкурентной борьбе выпала четь принимать Неделю звезд хоккея и Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. Это показатель признания высокого организованного уровня и профессионального отношения к развитию спорта в регионе. Неделя звезд – одно из наиболее значительных событий в спортивной жизни Приволжского федерального округа, собравшее лучших игроков Молодежной, Женской и Континентальной хоккейных лиг. Кульминацией Недели станет Матч звезд КХЛ. В Приволжье – славные хоккейные традиции. Воспитанники из регионов нашего округа находились и находятся на ведущих местах в командах нашей страны, в Российской сборной и во многих зарубежных клубах. Уважаемые участники! Вы служите живым примером для тысяч мальчишек и девчонок, начинающих свою жизнь в спорте. Уроки, которые вы даете на спортивных аренах, помогают им реализовать свои способности и занять достойное место в жизни. Желаю вам ярких побед и новых спортивных достижений!», - говорится в тексте приветствия.

Звездный уикэнд состоится 19-20 января в «Татнефть Арене». 19 января пройдет мастер-шоу, в котором хоккеисты будут соревноваться в конкурсах, а 20 января – четыре матча. Столица Татарстана впервые принимает это состязание – за право провести его Казань боролась с Хельсинки, Омском и Магнитогорском.