На РЛК имени Раисы Сметаниной стартуют два первенства Республики Коми по лыжным гонкам - Советский спорт
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18 января 2019 16:27Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

На РЛК имени Раисы Сметаниной стартуют два первенства Республики Коми по лыжным гонкам

На республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной с 19 по 23 января пройдут сразу два региональных соревнования по лыжным гонкам - первенство среди юношей и девушек 15-16 лет и первенство памяти судьи всесоюзной категории А.И. Потолицына среди юношей и девушек 17-18 лет.

К участию заявлено более 360 спортсменов, в том числе из Ненецкого автономного округа и Архангельской области.

Завтра, 19 января, стартует первый соревновательный день. На старт индивидуальной гонки классическим стилем выйдут лыжники обеих возрастных групп. Средние девушки и юноши девушки (15-16 лет) преодолеют трехкилометровую и пятикилометровую дистанцию. В рамках первенства среди спортсменов 17-18 лет лыжников ждет 5 и 10 километров.

В последующие дни соревнования продолжат спринты. 20 января состоится спринт свободным стилем у спортсменов среднего возраста, 21 января спринт «классикой» пробегут старшие юноши и девушки.

Во вторник, 22 января обе возрастные группы посоревнуются в «коньковой» гонке. На этом завершится первенство Республики Коми памяти судьи всесоюзной категории А.И. Потолицына среди юношей и девушек 17-18 лет.

Программу первенства среди лыжников 15-16 закроет эстафета, которую спортсмены пробегут в четыре этапа 23 января.

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