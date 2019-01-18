В Академии спорта пройдет День открытых дверей

18 января 2019 16:42 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

26 января в 13 часов в учебно-лабораторном корпусе Поволжской академии спорта и туризма вновь ждут потенциальных студентов. В новом году День открытых дверей вуза пройдет в новом формате. За короткое время абитуриенты и их родители смогут познакомиться с инфраструктурой вуза, встретиться с деканами трех факультетов академии и заведующими профильных кафедр. Для участников Дня открытых дверей запланирована экскурсия в Деревню Универсиады, где живут иногородние студенты академии.

Регистрация участников Дня открытых дверей будет проходить в фойе главного входа в учебный корпус. В 13 часов в концертном зале Поволжской академии с потенциальными абитуриентами, родителями, тренерами и представителями спортивных федераций и клубов встретится ректор академии Юсуп Якубов, а ответственный секретарь приемной комиссии вуза Равиль Набиуллин расскажет о правилах приема в 2019 году. Все детали поступления на конкретные профили и направления обучения можно будет обсудить на последующей встрече с представителями факультетов.

В качестве приятного бонуса все настоящие и будущие студенты смогут в этот день посетить фестиваль «Academy Fitness». Инициатор проекта - руководитель спортивного сектора Студсовета факультета спорта Александра Крюкова. Фестиваль стартует в 13.30 в спортзале учебного корпуса (на 3 этаже). Участникам будет предложена фитнес-сессия из зумбы и power-йоги. Параллельно с занятиями участников ждет живое выступление музыкантов и конкурсы с призами. Так что теперь на дне открытых дверей пригодится не только голова, но и спортивная форма.