21 студент Поволжской академии претендует на участие в зимней универсиаде

18 января 2019 16:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Со 2 по 12 марта в Красноярске пройдет зимняя универсиада-2019. Красноярск первым из российских городов проведет зимний спортивный форум, принимая эстафету у Казани – хозяйки летних Всемирных студенческих игр-2013. До старта Универсиады еще почти два месяца, но круг кандидатов в сборные для участия в соревнованиях уже очерчен. Известны и имена двух десятков студентов Поволжской академии, претендующих на поездку в составе отечественной сборной.

Среди них фигуристки Диляра Зарипова, Рената Хузина и Луиза Муртазина. Биатлонистки Ангелина Шигабутдинова, Алена Иванова и участница Олимпийских игр в Пхеньчхане Ульяна Кайшева. Солидным может быть представительство Поволжской академии на лыжных трассах Красноярска. На включение в состав сборной по лыжным гонкам претендуют магистранты Яна Кирпиченко, Лали Кварацхелия, Ольга Кучерук, а также студентки Мария Лихачева, Лилия Васильева и Христина Мацокина. Мужскую часть студенческой команды лыжников могут представить Ярослав Рыбочкин, Егор Казаринов, Сергей Лытнев и Сергей Ардашев.

Тренерский штаб хоккейной сборной России в Красноярске пока рассчитывает лишь на одного студента академии, защитника клуба ВХЛ «Югра» Данила Галеева. Готовится побороться за медали Универсиады-2019 в соревнованиях по хоккею с мячом и студент-игрок казанского «Динамо» Владислав Веселов. Зато в соревнованиях сноубордистов вуз может быть представлен сразу двумя спортсменками - Миленой Быковой и будущим спортивным менеджером Еленой Болтаевой. Михаил Церюков, обучающийся в академии на направлении рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, в расширенном списке кандидатов на участие в соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах.

Мощный спортивный десант представлен студентами факультетов спорта и физической культуры Поволжской академии. Каким будет итоговый состав сборных узнаем совсем скоро.