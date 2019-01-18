«Умные» шайбы и чипы в форме Матча Звезд КХЛ

18 января 2019 16:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

19 и 20 января на Неделе Звезд Хоккея 2019 Лига впервые будет использовать специальную систему фиксации положения шайбы и игроков на площадке. В реальном времени «умные» шайбы и майки с аналитикой обеспечат широкий спектр статистических данных нового уровня.

В игровые шайбы и джерси игроков Матча Звезд КХЛ будут интегрированы специальные чипы. По периметру арены установят сенсорные датчики, которые с определенной частотой будут считывать показания с чипов. В результате будут формироваться абсолютные новые данные – болельщики смогут увидеть получаемые данные на медиакубе и в телевизионной трансляции. В мобильном приложении и на сайте КХЛ будет представлена новая индивидуальная статистика игроков, в частности, можно будет узнать, какая команда преодолела наибольшее расстояние на льду, какой игрок был самым быстрым и чей бросок был самым мощным.

Обеспечит работу системы аналитическая платформа на основе искусственного интеллекта. В отличие от многих других подобных устройств она полностью автоматизирована и не требует дополнительной рабочей силы на арене. Во время игры анализируется более пяти миллионов точек данных – они формируют статистику, которую невозможно замерить в ручном режиме.

Система оснащена технологической платформой, которая позволяет отслеживать игроков и шайбу в реальном времени с точностью до нескольких сантиметров. Технология Bluetooth® Low Energy, обеспечивающая работу облачной системы, позволяет иметь чипам высокую долговечность и низкое энергопотребление, поэтому они не требуют замены в течение практически всего сезона.

На Мастер-шоу и Матче Звезд КХЛ данная система будет впервые протестирована Лигой. В дальнейшем технология «умных» шайб и игровой формы может быть внедрена в рамках чемпионата КХЛ, что приведет к совершенствованию системы сбора и анализа статистических данных, а тренерский штаб сможет следить в режиме реального времени за многими показателями игроков и оперативно реагировать на них. Болельщики смогут наблюдать за статистикой любимых игроков в визуально удобном интерфейсе.