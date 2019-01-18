Спортивный техникум подписал соглашение с фитнес-клубом

18 января 2019 18:28 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

Ульяновский физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва подписал соглашение о взаимодействии с фитнес-клубом «Ультра»

Предметом соглашения является сотрудничество в сфере обеспечения подготовки кадров для отрасли физической культуры, спорта и фитнеса. Ранее Губернатор Сергей Морозов выразил заинтересованность в разработке мер поддержки фитнеса в Ульяновской области.

«Такое решение было принято главой региона по итогам обращения представителей Ассоциации операторов фитнес-индустрии к вице-премьеру России Ольге Голодец с просьбой оказать содействие в развитии направления в стране. Вопрос находится на самом высоком контроле. Фитнес в Ульяновске активно развивается. В Ульяновске действует порядка 300 клубов, в которых занимается внушительное количество людей. Квалифицированных специалистов требуется всё больше. Поэтому фитнес-индустрия нуждается во взаимодействии с Министерством спорта, особенно в плане подготовки кадров. В результате сотрудничества воспитанники УФСТОР смогут пройти практику в фитнес-клубах и в дальнейшем будут обеспечены работой. Хотелось бы отметить, что соглашение является некоммерческим, то есть не влечет для сторон финансовых обязательств», - отметил Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов.

Соглашение о подготовке кадров для отрасли физической культуры, спорта и фитнеса между техникумом и фитнес-клубом подписали руководитель спортивного ведомства, директор УФСТОР Владимир Крылов и индивидуальный предприниматель Дмитрий Делекеев 18 января.

«Подписание соглашения обусловлено грядущими поправками в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ, вводящими в правовое поле понятие «фитнес», и разработкой профстандартов для задействованных в отрасли сотрудников. Поэтому мы должны использовать уже наработанный опыт специалистов фитнес–индустрии и возможности наших образовательных учреждений для подготовки профессиональных кадров для клубов. Также это очень важный шаг в направлении реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в части подготовки кадров для отрасли физической культуры и спорта», – сказал Николай Цуканов.

«Подписание соглашения - это большой плюс в возможности формирования кадрового резерва, когда на работу в фитнес–индустрию будут приходить подготовленные кадры, которые мы будем помогать готовить на базе техникума олимпийского резерва. Это будет хорошо и для потребителей услуг – придя в клуб, они будут точно знать, что с ними будут работать обученные профессионалы», - отметил руководитель сети клубов «Ультра» Дмитрий Делекеев.

«Для нашего образовательного учреждения данное соглашение важно в том плане, что оно поможет организовать совместную работу по обеспечению функционирования системы повышения квалификации преподавательского состава на основе современных физкультурно-спортивных технологий, совместную деятельность по повышению уровня профессиональной подготовки студентов по компетенции WorldSkills «Физическая культура, спорт и фитнес», по организации и проведению научных конференций в области физической культуры и спорта с привлечением ведущих специалистов фитнес-индустрии, по организации и проведению совместных спортивно-массовых мероприятий», - отметил заместитель директора техникума олимпийского резерва Олег Жуков.