Лучших лыжников определили среди работников органов исполнительной и законодательной власти

19 января 2019 12:34 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Спартакиада среди работников органов исполнительной и законодательной власти Сахалинской области стартовала сегодня в Анивском районе. Сотрудники различных ведомств соревновались на лыжне в селе Троицкое.

Спартакиада проходит уже восьмой год подряд. Она состоит из двенадцати этапов. На протяжении года участники соревнуются в плавании, бадминтоне, настольном теннисе, шахматах, пулевой стрельбе и других видах спорта. Сегодня сахалинцы соревновались в лыжных гонках.

- Очень приятно вас видеть довольных, улыбающихся. После гонки, я думаю, вообще все будут счастливые и радостные. Занимайтесь спортом и любите спорт. А еще, мне тут подсказали, что рядом есть купель, поэтому после соревнований можно отправиться туда, - обратился к участникам заместитель министра областного минспорта Егор Умнов.

На первом этапе спартакиады выступили 12 команд. Это сотрудники различных областных министерств, агентства ветеринарии и племенного животноводства региона, а также сборные команды мировых судей, областной думы, правительства региона. Впервые в соревновании поучаствовали работники сахалинского министерства культуры и архивного дела.

- Мы постоянно помогали в организации этого мероприятия, приглашали островные коллективы выступать на этой площадке. В этом году решили, что пора и самим выйти на лыжню. Я не так хорошо катаюсь, но один из наших ребят показывал отличные результаты на различных соревнованиях, так что думаю шанс у нас есть. А вообще, надеюсь, что все это перерастет в еженедельные вылазки, и все наши работники научатся хорошо кататься, - поделилась ведущий советник министерства культуры и архивного дела области Анна Бачурина.

Состязания прошли в формате эстафеты. Каждая команда состояла из женщины и двоих мужчин. Первыми на старт вышли представительницы слабого пола. Им необходимо было преодолеть 1 километр. А после в борьбу вступали мужчины, которые проходили дистанцию в два раза длиннее.

- Важно, чтобы передавали эстафету только рукой, а не лыжными палками, например. Победителя мы определяем по времени. Кто быстрее, тот и первый, - отметил специалист минспорта Борис Кулемжин.

По итогам эстафеты первыми оказались сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства, второе место у команды агентства ветеринарии и племенного животноводства, а бронзу завоевали работники министерства природных ресурсов и окружающей среды.

- В лыжах невозможно что-то планировать, но сегодня удача нам улыбнулась. Мы каждый год участвуем и всегда в тройке лидеров держимся. Я люблю спорт и веду активный образ жизни. Коллеги мои тоже. Вот наш секрет, - отметил министр лесного и охотничьего хозяйства островного региона Владимир Корнев.

Следующий этап спартакиады состоится уже в феврале. Тогда участники сразятся в бадминтоне.