Сахалин примет Дальневосточный чемпионат по кикбоксингу

19 января 2019 12:35 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Сахалинцев и гостей острова приглашают на Чемпионат Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе «Лайт контакт».

Событие такого масштаба по данному виду спорта пройдут в островном регионе впервые. На ринг чемпионата ДФО выйдут сильнейшие спортсмены из Хабаровска, Владивостока, Камчатки, Благовещенска, Белогорска, Биробиджана и Сахалина. Участники оспорят право выступить на чемпионате России. Состязания пройдут с 31 января по 3 февраля в УТЦ «Восток». Начало в 12:00 часов. Вход свободный.

В рамках мероприятия 3 февраля состоится международный турнир по профессиональному кикбоксингу. Зрителей ждут 6 захватывающих поединков с участием 12 спортсменов. Награды оспорят кикбоксёры из Сеула (Южная Корея), Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Среди почётных гостей - руководители Международной федерации кикбоксинга и тайского бокса из Южной Кореи.

В главных титульных поединках «Россия vs Корея» за пояс Чемпиона Азии сразятся KimJinkuk (Сеул) и Михаил Ковылин (Владивосток), ChowGwangMin (Сеул) и Ислам Абдувахидов (Владивосток). Боем вечера станет поединок южносахалинца Юлиана Красавина и Степана Прудкина из Хабаровска.

Начало в 18:00 часов в УТЦ «Восток». Резерв мест на сайте Sakh.com. Информация по телефону – 51-10-90.