Акробаты на снегоходах и автограф-сессия ветеранов – чем заняться на Мастер-шоу КХЛ - Советский спорт
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19 января 2019 20:18Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Акробаты на снегоходах и автограф-сессия ветеранов – чем заняться на Мастер-шоу КХЛ

Основные активности будут организованы на площадке перед «Татнефть Ареной».

Сегодня в Казани состоится Мастер-шоу КХЛ, перед которым для болельщиков будет организован ряд мероприятий.

Фан-зона откроется за два с половиной часа до начала Мастер-шоу на площадке перед «Татнефть Ареной». Здесь выступят диджеи, танцевальные коллективы и музыкальные исполнители. Болельщики смогут сыграть в снежки и сразиться в хоккей в валенках.

В 14.30 начнется автограф-сессия с хоккеистами, причем ее участниками станут и ветераны хоккея. В 16.00 пройдет церемония открытия Мастер-шоу, после окончания которой байкеры продемонстрируют свое мастерство в мотофристайле.

Завершит день в 20.00 встреча ветеранов – сборная Татарстана сразится с ветеранами КХЛ. В составе татарстанской сборной воссоединится знаменитая тройка нападения Зарипов – Зиновьев – Морозов.

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