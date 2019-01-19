Акробаты на снегоходах и автограф-сессия ветеранов – чем заняться на Мастер-шоу КХЛ

19 января 2019 20:18 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Основные активности будут организованы на площадке перед «Татнефть Ареной».

Сегодня в Казани состоится Мастер-шоу КХЛ, перед которым для болельщиков будет организован ряд мероприятий.

Фан-зона откроется за два с половиной часа до начала Мастер-шоу на площадке перед «Татнефть Ареной». Здесь выступят диджеи, танцевальные коллективы и музыкальные исполнители. Болельщики смогут сыграть в снежки и сразиться в хоккей в валенках.

В 14.30 начнется автограф-сессия с хоккеистами, причем ее участниками станут и ветераны хоккея. В 16.00 пройдет церемония открытия Мастер-шоу, после окончания которой байкеры продемонстрируют свое мастерство в мотофристайле.

Завершит день в 20.00 встреча ветеранов – сборная Татарстана сразится с ветеранами КХЛ. В составе татарстанской сборной воссоединится знаменитая тройка нападения Зарипов – Зиновьев – Морозов.