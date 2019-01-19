В золотом финале Кубка России по водному поло сыграют казанский «Синтез» и московское «Динамо»

19 января 2019 20:19 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Обе команды сегодня успешно провели свои полуфинальные поединки.

Казанцы без особых проблем разгромили подмосковный «Штурм-2002», 12-5. А вот действующим обладателям Кубка пришлось попотеть, чтобы записать в свой актив «викторию» над неуступчивым волгоградским «Спартаком», 8-6.

Острой борьбой запомнились и полуфиналы второй половины турнирной таблицы. Послематчевая серия пенальти потребовалась "Балтике", чтобы выиграть у молодых татарстанцев из «Синтез УОР», 14-12. Соперником петербуржцев за 5 место завтра станет астраханское «Динамо СШОР», в основное время оформившее сложную победу над московскими одноклубниками из "Динамо ЦОП", 8-7.

Итак, завтра решающий день, и он несомненно впишет новую главу в историю одного из самых престижных российских ватерпольных турниров. Начало игр в 13:00, 14:30, 16:00 и 18:00 соответственно.