В Казани прошла церемония представления участников Матча Звезд КХЛ 2019

19 января 2019 20:20 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ завершают Неделю Звезд Хоккея 2019, которая проходит в республике Татарстан. Накануне в Казани прошла презентация участников большого хоккейного уикенда – звезды КХЛ были представлены с точки зрения различных наук.

В начале церемонии присутствующих поприветствовали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко.

«Наша республика очень спортивная, однако хоккей не только для Татарстана, но и для страны — любимый вид спорта. Конечно, это такая возможность пригласить звёзд для проведения мастер-шоу и Матча звезд. Для нас огромная честь – принимать такое большое событие – Неделю Звёзд Хоккея. Три наших города задействованы, мы все абсолютно очень любим хоккей. «Ак Барс» завоевал три Кубка Гагарина, наши детские спортивные школы воспитывают молодое поколение, действует 43 ледовых площадки, в ближайшее время в строй войдут ещё три. Все они загружены целый день, даже ночью играют.

Думаю, что после Недели Звезд количество детей и взрослых, занимающихся хоккеем, увеличится. Хотел бы поблагодарить Дмитрия Николаевича за возможность принять такой праздник, поприветствовать президента ИИХФ Рене Фазеля. Добро пожаловать в Татарстан!», - сказал глава республики.

В свою очередь Дмитрий Чернышенко поблагодарил Республику Татарстан за организацию события:

«Татарстан превзошел все наши ожидания. Первая часть Недели звезд хоккея прошла успешно. В трех городах мероприятия прошли при полных трибунах, много семей с детьми, большое количество звезд на татарской земле заставят сверкать небосклон еще ярче. Кубок Гагарина не зря называют "кубком Татарина", и так совпало, что "Ак Барс" является действующим чемпионом. Уверен, что Матч звезд пройдет на высоком уровне», - сказал Чернышенко перед презентацией участников Матча звезд.

Ведущие вечера Раяна Ахметзянова и Александр Кузмак представили хоккеистов с научной точки зрения, используя показатели девяти разных наук – физики, химии, геометрии, электродинамики, сопромата, юриспруденции, биологии, геологии и истории.

Физика: Никита Трямкин «Автомобилист»; Игорь Бобков «Авангард»; Антон Бурдасов «Салават Юлаев»; Магнус Хелльберг СКА; Пол Постма «Ак Барс».

Химия: Андрей Локтионов, Локомотив; Миро Аалтонен, Витязь; Александр Барабанов, СКА; Илья Зубов, Спартак; Эрик О’Делл, ХК «Сочи».

Геометрия: Лаурис Дарзиньш, Динамо Рига; Дмитрий Кагарлицкий, Динамо М; Владислав Подъяпольский, Ак Барс, Вадим Шипачёв, Динамо М, Никита Гусев, СКА

Электродинамика: Кирилл Капризов, ЦСКА; Юусо Пуустинен, Нефтехимик; Сергей Широков, Авангард; Стефан Да Коста, Автомобилист; Никита Михайлов, Сибирь; Найджел Доус, «Автомобилист».

Сопромат: Ларс Юханссон, ЦСКА; Кристиан Хенкель, Динамо; Юлиус Гудачек, Спартак; Юха Метсола, Салават Юлаев; Мэтью МайOне, Динамо; Якуб Коварж, Автомобилист.

Юриспруденция: Ян Коларж, Амур; Владислав Гавриков, СКА; Илья Михеев, Авангард; Виталий Кравцов, Трактор;

Биология: Мэт Робинсон, ЦСКА; Филип Хольм, Торпедо; Филип Ларсен, Салават Юлаев; Виктор Антипин, Металлург.

Геология: Михал Ржепик, Витязь; Даррен Диц, Барыс; Александр Елесин, Локомотив.

История: Якуб Накладал, Локомотив; Сами Лепистё, Йокерит; Роман Старченко, Барыс; Константин Барулин, ХК «Сочи»; Данис Зарипов, Ак Барс; Сергей Мозякин – Металлург

На сцену поднялись вторые тренеры – девушки-комментаторы, вошедшие в этом году в звездные тренерские штабы. Наталья Кларк, Дарья Миронова, Мария Басс и Евгения Головина подготовили не только тактические приемы, но и эффектные образы, соответствующие цветам формы своих дивизионов.

Но главный вопрос вечера - кто из молодых игроков войдет в состав какого дивизиона? Ответить на него смогли главные тренеры, которые сделали выбор по системе драфта. Но выбирал он не по фамилиям, а по профайлам со статистическими показателями.

В результате хоккеисты МХЛ, выбранные по итогам Кубка Вызова 2019, вошли в следующие составы:

Кирилл Марченко, ХК «СКА-1946» - дивизион Боброва;

Антон Васильев, «Динамо Спб» - дивизион Тарасова;

Арсен Хисамутдинов, «Реактор» - дивизион Харламова;

Марк Верба, «Русские Витязи» - дивизион Чернышёва.