«Синтез» – обладатель серебряных медалей Кубка России - Советский спорт
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19 января 2019 21:33Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

«Синтез» – обладатель серебряных медалей Кубка России

В драматичном поединке московское «Динамо» обыграло в Казани хозяев бассейна.

Матч развивался стремительно и динамично. Москвичи быстро сделали задел, завершив первый период со счетом 3:0 в свою пользу. Во втором тайме гандикап сохранился, 7:3. «Оргсинтезовцы» пытались вернуться в игру, шли вперед большими силами, но удача в этом матче была на стороне соперника, 12:9.

В итоге «Динамо» выиграло финал и Кубок, а в нашем активе – серебро. Бронзовым призером турнира стал волгоградский «Спартак», разгромивший подмосковный «Штурм-2002», 17:6.

Без сенсаций обошлось в нижней половине турнирной таблицы. В матче за 5 место «Балтика» из Санкт-Петербурга обыграла астраханское «Динамо СШОР», 5:6, а казанский «Синтез УОР» уступил дублерам московского «Динамо» за 7 место, 7:14.

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