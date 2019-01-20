Ветераны «Ак Барса» в товарищеском матче победили легенд КХЛ

20 января 2019 00:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Игра прошла в «Татнефть Арене» сразу после Мастер-шоу КХЛ и завершилась со счётом 8:4

Для болельщиков «Ак Барса» эта игра стала прекрасным поводом поностальгировать: белые джерси с белым барсом на груди надели Александр Степанов, Алексей Бадюков, Игорь Щадилов, Рафик Якубов и другие.

Но самым эмоциональным моментом для многих наверняка стало воссоединение тройки Данис Зарипов – Сергей Зиновьев – Алексей Морозов: «Татнефть Арена» будто перенеслась на 13 лет назад, когда в 2006-м «Ак Барс» с этой троицей во главе брал дома золотые медали Суперлиги.

За ветеранов КХЛ вышли играть не менее легендарные люди – Александр Медведев, Максим Сушинский, Алексея Яшин, Александр Харитонов, Виталий Прохоров и другие. Эта команда, как и ветераны «Ак Барса», усилилась действующим игроком: в составе легенд КХЛ вышел форвард «Витязя» Миро Аалтонен.

Первый игровой отрезок активнее начали гости – к восьмой минуте игры они вели со счётом 2:0. Ещё до перерыва Зарипов сократил отставание красивым и точным штрафным броском. Ветераны КХЛ смогли вернуть себе преимущество в две шайбы: за полторы минуты до конца Прохоров также после буллита забил третий гол своей команды.

Во втором периоде Сушинский довёл счёт до крупного после отличной комбинации ветеранов КХЛ, но через несколько секунд «барсы» снова отыграли один гол – отличился Дмитрий Дударев. Чуть позже Дударев ещё и отпасовал на гол Денису Денисову: ветераны «Ак Барса» сократили отставание в счёте до минимума.

В середине третьего периода хозяева сумели сравнять счёт – тройка ЗЗМ разыграла комбинацию как в былые годы, и Морозов своим точнейшим кистевым броском поднял болельщиков на ноги. Вскоре отличился и Степанов – Степа-Татарин, как его называют в Казани, стрелял вдоль ворот, и шайба после рикошета заползла за ленточку. Шестой гол снова стал результатом трехходовки казанских кумиров: Морозов на Зарипова, тот на пятак, где Зиновьев уверенно разобрался с голкипером. Седьмую шайб ветеранов «Ак Барса» забросил Роман Ротенберг, результативно исполнив буллит после фола против самого себя. За минуту до конца Ильсур Метшин поставил точку в этом матче – ему удался точнейший бросок с ползоны под перекладину. Ветераны «Ак Барса» одержали волевую уверенную победу на домашнем льду: игра завершилась со счётом 8:4 в пользу хозяев.