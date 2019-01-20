Сахалин отметил Всероссийский День снега

20 января 2019 11:14 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Южносахалинцы и гости областного центра отпраздновали Всероссийский День снега на СТК «Горный воздух». Поддержать акцию пришло свыше 300 человек.

Праздник проводится в нашей стране по инициативе Ассоциации лыжных видов спорта России в рамках международного Дня Снега (World Snow Day) уже шестой год подряд. В этом году желание провести День снега заявило более 40 регионов страны. В Сахалинской области его отметят в третий раз.

В этом году организаторы приготовили для островитян массу сюрпризов и развлекательных мероприятий.

- Это действительно праздник для всех нас, для людей, которые не видят своей жизни без зимних видов спорта и посвящают этому всё своё свободное время. А таких на Сахалине и Курилах большинство, - отметил во вступительной речи министр спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области Сергей Буренков. - Для нас снег – это всегда радость, ведь только зимой мы можем покататься на беговых и горных лыжах, сноуборде, санках или просто на картонке с горки, это тоже удовольствие. Я от всей души поздравляю вас с праздником! Счастья, здоровья вам и удачи!

Старт мероприятию дал коллектив Def Rush, зарядив собравшихся энергией танцевального номера. После этого известное трио провело dance-баттл для самых юных сахалинцев снежного фестиваля. Кстати, для детей в этот день программа была очень насыщенной. Мальчишки и девчонки смогли помериться силами в весёлых стартах, в зимнем интерактивном квесте, забеге «Царь горы» и других многочисленных конкурсах.

Но не только малыши могли принять участие в эстафетах. Лыжникам и сноубордистам представилась возможность раз и навсегда решить извечный вопрос, кто же из них круче. Для спортсменов приготовили ряд испытаний, но не на привычном склоне, а на ровной поверхности, где они смогли продемонстрировать такие качества, как скорость, выносливость, а также умение танцевать. По итогу упорной и бескомпромиссной борьбы победила дружба.

Помимо прочего веселья взрослые и дети смогли проверить себя на меткость в стрельбе из оружия для пейнтбола. Все желающие могли попить горячего чаю и подкрепиться пирожками.

Праздничную атмосферу дополняли символы предстоящего крупномасштабного события – I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Сивуч Ныш, олень Юна и полярная лиса Лыжуля подбадривали участников, а те в свою очередь охотно фотографировались с весёлыми зверьми.

- Отличный праздник, уже второй год участвую вместе со своими детьми. Такие мероприятия объединяют людей всех возрастов. Каждый может получить здесь массу позитивных эмоций и заряд энергии. Подобные фестивали просто необходимы! – поделилась радостью Маргарила Лях.

В этот день никто из конкурсантов не ушёл без подарка, каждого ждали призы от партнёров мероприятия.