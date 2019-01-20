Более 300 человек стали участниками Дня снега в Омске

20 января 2019 17:04 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Для собравшихся была подготовлена обширная программа, завершением которой стала полюбившаяся омичам игра «Царь горы».

Сегодня в сноу-парке «Крутая горка» прошел четвертый по счету Всероссийский день снега. Участниками ставшего уже традиционным мероприятия стали около 300 жителей Омской области. Больше половины из них – дети.

Поздравить омичей с началом красочного праздника приехали заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Антон Скоробогатов, руководитель Дирекции спортмероприятий Александр Окунев и директор ДЮСШ «Крутая горка» Сергей Евтин.

– Рад видеть всех собравшихся на стадионе в этот морозный день, чтобы отметить День снега, – поприветствовал омичей Антон Скоробогатов. – Для сибиряков – это особенный праздник, потому что снежные зимы являются неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня у каждого из вас есть прекрасная возможность посоревноваться, а также активно и с пользой провести время. Желаю всем получить заряд бодрости и отличного настроения!

Антон Николаевич также наградил Благодарственными письмами Минспорта Омской области известных спортивных активистов микрорайона «Крутая горка»: директора ДЮСШ «Крутая горка» Сергея Евтина, ведущую праздника Наталью Александрову, тренера по хоккею Валерия Медведева, председателя КТОС «Крутогорский» Татьяну Осипенко и руководителя группы здоровья Тамару Котову.

Организаторы подготовили насыщенную программу. Первым делом участников ждал массовый забег на лыжах на 1 километр. С этой дистанцией на ровной трассе без спусков и подъемов без труда справились и взрослые, и дети. Также для гостей были запланированы соревнования по метанию валенка и веселые эстафеты спортивных семей. Местные мальчишки сыграли в хоккей в валенках и в мини-футбол на снегу. А любой желающий ребенок мог порисовать на снегу водой с красками.

Вместе со всеми в простых заданиях участвовали дети с ограниченными возможностями здоровья – они рисовали фигуры и играли в «крестики-нолики».

В каждой дисциплине победителей ждали кубки и дипломы. Награды в семейных эстафетах завоевали семьи Салкетниковых и Деевых. В метании валенка победу одержал Алексей Тельцов, метнувший «снаряд» на 21 метр.

Не остались без подарков и простые участники мероприятия. Мальчишки и девчонки, а также их родители получили фирменные футболки и сертификаты, подписанные министром спорта России Павлом Колобковым.

Также омичей ждали показательные выступления сноубордистов, «покатушки» на санках-ледянках и тюбингах и знакомая всем с детства игра «Царь горы». Подростки, участвовавшие в мероприятии, должны были подняться на самую вершину горы, которая специально предназначена для сноубордистов и горнолыжников, отдыхающих в сноу-парке. Около двадцати юных омичей, среди которых были три девочки, ринулись от подножья горки вверх, чтобы на самой вершине добраться до флага с символикой Дня снега. Лишь в середине пути стало понятно, что к заветной цели, не сбавляя темпа, движется только один участник. Другие же претенденты заметно выдохлись. Победителем оказался Максим Житомирский:

– Я просто бежал наверх, старался не оглядываться и не останавливаться. Правда, обувь была немного неправильной, скользкой. Тут нужна выносливость, определенная натренированность. Я и в прошлом году тоже участвовал, прибежал в тройке лучших.

Отметим, что спортивную базу в микрорайоне «Крутая горка» можно считать уже традиционной для Дня снега. В 2016 году горожан встречал «Зеленый остров», затем был «Экстрим-парк СибГУФК», а в прошлом и нынешнем году выбор пал на сноу-парк «Крутая горка».

Для справки:

World Snow Day отмечается в мире с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). На сегодняшний день свои «снежные фестивали» в честь праздника проводят порядка 50 стран мира, включая экзотические Перу, Пакистан, Индию, Саудовскую Аравию и ЮАР. По замыслу организаторов World Snow Day дает людям возможность «насладиться снегом, познакомиться с кем-то и окунуться в светлое будущее зимних видов спорта».