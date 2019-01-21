Юлия Лаптева и Даниил Дильман одержали победу на III этапе Кубка России по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс»

21 января 2019 10:05 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

19 января в красноярском кластере «Сопка» состоялся III этап Кубка России по сноуборду, спортсмены боролись за медали в дисциплине «сноуборд-кросс» (SBX), которая считается самой непредсказуемой. Тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 проходили по новой системе Round Robin, по их завершении победители и призеры среди женщин и мужчин приняли участие в церемонии награждения, а обладатели золотых медалей также ответили на вопросы журналистов.

Состязания начались с квалификации, по результатам которой лучшие участники по очереди соревновались с другими спортсменами, в завершение состоялись полуфинальные и финальные заезды. Женский сноуборд-кросс выиграла Юлия Лаптева (Кемеровская область), спортсменка по ее признанию осталась довольна кластером «Сопка»: «Трасса очень понравилась и приятно удивила, выступать было интересно. В целом вся инфраструктура объекта хорошо подготовлена к Зимней универсиаде-2019. Сегодняшние соревнования стали для меня отличной тренировкой перед чемпионатом мира в США». Второе место заняла Александра Паршина (Магаданская область), третье – Валерия Комнатная (Новосибирская область).

Победитель мужского сноуборд-кросса – Даниил Дильман, выступавший за Новосибирскую область и Красноярский край. «Рад, что Зимняя универсиада-2019 пройдет в Красноярске, и я буду участвовать в ней, это один из главных для меня стартов. Еще впереди – не менее важный чемпионат мира», – рассказал спортсмен. Серебряным призером стал Даниил Донских (Камчатский край), бронзовым – Андрей Анисимов (Кемеровская область).

Старший тренер сборной России по сноуборд-кроссу Артур Злобин сообщил, что в ближайшие дни на трассах кластера «Сопка» национальная команда планирует готовиться к чемпионату мира, он также высказал свое мнение о системе Round Robin: «Первый раз соревнования проходят в таком формате в России. Мне кажется, что это достаточно справедливая и интересная система, требующая от спортсменов выносливости, так как райдеры участвуют в гораздо большем количестве заездов, по сравнению с обычной системой. Round Robin будет применена и на Зимней универсиаде-2019».

Соревнования по сноуборд-кроссу посетил Посол Зимней универсиады-2019 Николай Олюнин, красноярский спортсмен специализируется в этой дисциплине, в его копилке медалей – серебро Зимней олимпиады-2014, серебро и золото Студенческих игр 2013 и 2015 годов. «Мне понравилось, что в кластере «Сопка» построены трассы для всех дисциплин сноуборда, их расположение достаточно компактное и удобное для спортсменов. Например, на трассе для сноуборд-кросса вполне можно проводить Кубки и чемпионаты мира. С удовольствием сегодня наблюдал соревнования в своей любимой дисциплине, очень скучаю по выступлениям, хочу поскорее восстановиться и вернуться в большой спорт», – поделился своими впечатлениями Николай Олюнин.

Добавим, что тестовые соревнования в красноярском кластере «Сопка» завершились: с 20 декабря 2018 года по 18 января 2019 года состоялись этапы Кубка России по фристайлу и первенство России по фристайлу среди юниоров в ски-кроссе, с 20 декабря 2018 года по 19 января 2019 года – этапы Кубка России по сноуборду. Следующим тестовым мероприятием Зимней универсиады-2019 станет первенство мира среди юниоров U-19 по хоккею с мячом, которое пройдет в Красноярске на новом стадионе «Енисей» 25-27 января.