21 января 2019 10:07 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Чемпионские пояса предстоящего международного турнира по кикбоксингу прибыли на Сахалин

Два титульных пояса будущих чемпионов Азии по кикбоксингу привезли сегодня на Сахалин.