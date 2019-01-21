21 января 2019 10:07Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область
Чемпионские пояса предстоящего международного турнира по кикбоксингу прибыли на Сахалин
Два титульных пояса будущих чемпионов Азии по кикбоксингу привезли сегодня на Сахалин.
Заветные трофеи титульных поединков «Россия vs Корея» оспорят четыре сильнейших бойца. За звания Чемпионов Азии сразятся спортсмены из Владивостока и Сеула Kim Jinkuk и Михаил Ковылин (63 кг), Chow Gwang Min и Ислам Абдувахидов (67 кг).
Титульные поединки за звания Чемпионов Азии пройдут в островном регионе впервые. Это будет настоящая жара! Бойцов ждут пять раундов по 3 минуты. Победители станут обладателями заветных поясов, которые в дальнейшем нужно будет защитить три раза. После чего спортсмен становится беспрекословным чемпионом в своём весе, - рассказал президент федерации кикбоксинга Сахалинской области Алексей Буторин. Международный турнир по профессиональному кикбоксингу пройдёт 3 февраля в УТЦ «Восток». Начало в 18:00. Боем вечера станет рейтинговый поединок южносахалинца Юлиана Красавина и Степана Прудкина из Хабаровска. Победа даст Юлиану возможность в будущем оспорить чемпионский пояс Азии.