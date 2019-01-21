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21 января 2019 10:08Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

Островные стрелки установили 20 рекордов Сахалинской области

Сахалинцы побили 20 рекордов области по пулевой стрельбе в ушедшем году.

В числе рекордсменов островного региона южносахалинцы Екатерина Панкова, Ольга Аверкина, Азиз Доценко, Анна Бойко, Дана Кораблёва, Софья Гильмутдинова, томаринцы Алексей Дудин, Даниил Берестов, Маргарита Федотова, а также Валерия Радыгина из Анивы.

Лучшими стрелками признаны Даниил Берестов и Ольга Аверкина. Для последней прошлый год особенно значим - девушка стала мастером спорта России. Также звания МС удостоился спортсмен из Томари Алексей Дудин.

Всего же в отчётном периоде сахалинская федерация пулевой стрельбы провела более 30 соревнований. В них приняли участие 1760 человек. 24 спортсмена отметились в девяти всероссийских и международных турнирах. Победу на чемпионатах страны одержали Даниил Берестов (также юноша становился призёром) и южносахалинка Любовь Предеина. Кроме того, призовое место нашему региону принёс Азиз Доценко.

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