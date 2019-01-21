Красноярцы завоевали три медали на чемпионате России по зимнему триатлону

21 января 2019 10:10 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В Подолино Ярославской области состоялся чемпионат России по зимнему триатлону. На этот старт отправились три титулованных красноярца: Павел Андреев, Павел Якимов и Евгений Кириллов. На счету спортсменов Красноярского края три медали: 2 золота и серебро.

На чемпионате России по зимнему триатлону стартовали 27 мужчин и 9 женщин. Трасса была жёсткой и скоростной, но погода внесла свои коррективы. Очень тяжёлые беговая и велосипедная трассы: сугробы рыхлого снега, вдобавок с колеями после старта юниоров. На беговом сегменте очень высокий темп задал Алексей Силин из Пермского края. Его темп смогли поддержать только Павел Андреев и Дмитрий Брегеда (Саратовская область), тройка лидеров оторвалась от группы преследователей не менее чем на минуту. К концу бегового этапа Силин не выдержал предложенного им же темпа, отпустив Андреева и Брегеду, и его постепенно стал настигать Евгений Кириллов. На велоэтапе Павел Андреев уже после первого из шести кругов вёз Брегеде целую минуту, а Павла Якимова, который шёл стабильно четвертым, обогнал на целый круг. Между тем, Евгений Кириллов весь велоэтап провел уверено на третьей позиции и в самом конце этапа внезапно догнал и обошел Дмитрия Брегеду и на лыжный этап уехал с преимуществом секунд 12-15. На лыжном этапе за первое место не было даже намёка на борьбу, а вот со 2-3 местом было интереснее. Первую половину дистанции Брегеда сокращал разрыв с Кирилловым, но на второй половине резко отстал. В итоге Женя второй! Павел Якимов догонял на лыжах и считанные секунды проиграл Дмитрию Брегеде. Итог гонки: 1. Павел Андреев (Красноярский край), 2. Евгений Кириллов (Красноярский край), 3. Дмитрий Брегеда (Саратовская область), 4. Павел Якимов (Красноярский край).

У женщин после двух этапов лидировала Юлия Сурикова (Ярославская область), но Дарья Рогозина (Кировская область, известная многим в Красноярске как победительница марафона «Красспорт» ехала спокойно в тридцати метрах сзади, контролируя ситуацию, и на лыжах привезла Юле несколько минут.

Традиционно второй день чемпионата России по зимнему триатлону – это эстафетная гонка. Дистанция каждого этапа состояла из 1,7 км бега, 4 км велогонки и 2,5 км лыжной гонки. В сравнении со вчерашним днем, трассу подморозило, бег и велосипед проходил по достаточно твёрдому покрытию, только на поворотах было рыхловато, отчего возникали зрелищные падения.

На первом этапе старт принял Павел Якимов. После бегового отрезка в транзитную зону забежал он лишь на пятой позиции, выбежал из транзитки шестым. После велосипедного этапа на входе на второй транзит Павел был уже на второй позиции, а на выходе – на первой. После лыжного сегмента Евгений Кириллов принял эстафету с преимуществом около минуты. По ходу гонки преимущество росло, и Павлу Андрееву оставалось лишь добраться до финишной линии. Итог гонки: команда Красноярского края – чемпион России!

Несмотря на достаточно предсказуемую первую позицию, зрителям было на что посмотреть. Азарт гонке дала борьба за второе и третье места. Соперники то и дело менялись. В результате на вторую ступень пьедестала поднялась команда Ярославской области, на третью Чувашской Республики.

В женском зачете первое место заняла команда Кировской области, второе – Ярославской области, третье – Пермского края.