В Красноярске определились победители турнира Академии борьбы – 2019

21 января 2019 10:13 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Всероссийский турнир на призы «Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили» завершился в Красноярске. Участие в соревнованиях приняли почти 500 спортсменов из 29 регионов России, а также Казахстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.

Женщины выступали в десяти весовых категориях. Три представительницы команды Красноярского края стали победительницами – это Ольга Хорошавцева (весовая категория 59 кг), Юлия Пронцевич (65 кг), Алена Стародубцева (72 кг). Александра Ниценко (57 кг), Динара Салихова (65 кг), Юлия Максимова (68 кг) заняли вторые места. Елена Вострикова (50 кг), Екатерина Исакова (53 кг), Эльмира Гулиева (68 кг) стали бронзовыми призерами.

Мужчины выступали также в десяти весах. Красноярцы завоевали две золотые медали: Начын Куулар (65 кг), Никита Сучков (74 кг). Майдыр Донгак (61 кг) завоевал серебряную медаль. Мурад Нухкадиев (65 кг), Семен Терещенко (70 кг), Александр Кондратов (86 кг)

и Эрик Джиоев (97 кг) выиграли по бронзе.

Напомним, нынешний турнир Академии борьбы второй раз в своей семнадцатилетней истории стал отборочным для мужской команды на Гран-при «Иван Ярыгин». Спортсмены, занявшие на турнире первые и вторые места, получили право выступить на Гран-при, который состоится 24-27 января. Вообще же, в каждой из десяти весовых категорий

за Россию на предстоящем «Ярыгинском» выступят шесть спортсменов, трое из которых были определены еще в конце минувшего года тренерским штабом национальной сборной. Так, от Красноярского края в команду попали: Майдыр Донгак (61 кг), Начин Куулар

(65 кг), Никита Сучков (74 кг), Анзор Уришев (92 кг), Эрик Джиоев (97 кг) и Игорь Овсянников (97 кг).

Результаты. Победители и призеры открытого всероссийского турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили:

57 кг. 1. Тютрин Арыйаан (Республика Саха (Якутия)). 2. Гуважоков Амирхан

(Кабардино-Балкарская Республика). 3. Копылов Алексей (Республика Саха (Якутия)).

3. Садулаев Муслим (Чеченская Республика).

61 кг. 1. Григорьев Эдуард (Республика Саха (Якутия)). 2. Донгак Майдыр (Красноярский край). 3. Монгуш Чаян (Республика Тыва). 3. Владимиров Семен (Республика Саха (Якутия)).

65 кг. 1. Куулар Начын (Красноярский край). 2. Шираев Курбан (Республика Дагестан). 3. Боровицкий Алексей (Республика Бурятия). 3. Нухкадиев Мурад (Красноярский край).

70 кг. 1. Жамалов Разамбек (Республика Дагестан). 2. Закуев Анзор (Республика Крым).

3. Терещенко Семен (Красноярский край). 3. Валиев Чермен (Республика Северная Осетия – Алания).

74 кг. 1.Сучков Никита (Красноярский край). 2. Будажапов Арсалан (Республика Бурятия). 3. Дибиргаджиев Магома (Республика Дагестан). 3. Куприн Дмитрий (Кемеровская область).

79 кг. 1. Засеев Алан (Республика Северная Осетия – Алания). 2. Аминов Халил (Республика Дагестан). 3. Рамазанов Магомед (Московская область). 3. Акаев Тажитин (Республика Дагестан).

86 кг. 1. Кцоев Сослан (Республика Северная Осетия – Алания). 2. Зияутдинов Омар (Республика Дагестан). 3. Биякаев Магомедшариф (Республика Дагестан). 3. Кондратов Александр (Красноярский край).

92 кг. Курбанов Магомед (Республика Дагестан). 2. Жабраилов Алихан (Республика Дагестан). 3. Газзаев Батраз (Республика Северная Осетия – Алания). 3. Закуев Азамат (Республика Крым).

97 кг. 1. Расуев Тамерлан (Чеченская республика). 2. Магомедов Расул (Республика Дагестан). 3. Джиоев Эрик (Красноярский край). 3. Улзысайхан Батзул (Монголия).

125 кг. 1. Кривцов Павел (Кемеровская область). 2. Хизриев Зелимхан (г. Санкт-Петербург). 3. Пасенок Остап (Кемеровская область). 3. Хубулов Казбек (Республика Северная

Осетия – Алания).