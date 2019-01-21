Роман Власов – третье золото чемпионатов России!

21 января 2019 10:14 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

В Калининграде проходит чемпионат страны по греко-римской борьбе. Двукратный победитель Олимпийских игр Роман Власов подтвердил свой высокий класс и в третий раз выиграл титул сильнейшего борца страны.

Ныне Роман боролся в категории до 77 кг. На пути к финалу и в самом титульном поединке он буквально «укатал» своих соперников во всех схватках. Во всех поединках Роман одержал досрочные победы с общим счётом 48:1.

В 1/16 финала Власов не оставил шансов москвичу Григорию Маленко. За полторы минуты боя счёт стал 10:0 в пользу сибиряка. Следующим поверженным оказался Алим Кудаев из Краснодарского края – 9:0 за 1 минуту и 32 секунды! В четвертьфинале напора Романа не выдержал Ираклий Каландия из Ростовской области. Интересно, что именно Каландия первым открыл счёт, воспользовавшись ошибкой новосибирца, покинувшего пределы ковра. Но дальше на ковре царствовал только Власов. Перевод соперника в партер и последовавшие за этим броски не оставили сомнений в силе Романа – 10:1 за две минуты боя.

В полуфинале очередь проигрывать наступила для москвича Ахмеда Кайцукова. От начала поединка прошло чуть более полутора минут, а на табло уже горели 11:0 в пользу нашего спортсмена. В финале история повторилась. Ислам Опиев из Башкортостана, хоть и пытался что-то противопоставить прославленному оппоненту – получилось у него это не очень. Точнее это Власов не оставил ему даже лучика надежды на золото чемпионата России – 8:0, и чемпионский титул вновь у Романа Власова!

Его успех официальному сайту федерации спортивной борьбы России прокомментировал личный тренер спортсмена, легендарный Виктор Кузнецов:

– Все схватки завершились досрочно, поэтому, как тут быть не довольным? Мне всё понравилось, боролся настойчиво и уверенно. Так случилось, что концовку прошлого сезона Роман пропустил из-за травмы, был вынужден сделать паузу. Но к чемпионату России тренировочный процесс он прошёл хорошо, чувствовал себя нормально, и был готов. Эта победа на чемпионате страны открывает множество дорог. Важно, что Роман уже сейчас, в начале года, вошёл в соревновательный ритм. Поэтому, по мне, хорошо, что чемпионат России перенесли на январь.

Ещё одну медаль сборной Новосибирской области принёс воспитанник клуба «Первомаец» Виктор Ведерников. Он дошёл до финала в категории до 55 кг. К сожалению, в главном поединке наш легковес проиграл Виталию Кабалоеву из Кабардино-Балкарии.

Сегодня на чемпионате страны будут разыграны медали в категориях до 82, 87 и 130 кг.

Использованы материалы и фотографии официального сайта ФСБР и официальной страницы «Карелин-фонда» в социальной сети «ВКонтакте».