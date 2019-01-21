Первые зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». 8–17 февраля. Южно-Сахалинск

21 января 2019 10:16 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

Новосибирскую область на Первых зимних Международных спортивных играх «Дети Азии» будут представлять 26 юных атлетов в шести видах спорта.

Также трое поедут на игры в качестве запасных. В состав сборной команды Новосибирской области на участие в I зимних Международных спортивных играх «Дети Азии» вошли Даниил Малай, Максим Шерстяков, Александра Ларионова (сноуборд), Дарья Савельева (шорт-трек), Родион Колесников, Никита Писарев, Вячеслав Толкачев, Наталья Димова (лыжные гонки), Ксения Караман, Евгений Кузьминых (биатлон), Полина Егорова, Максим Самулин (фигурное катание), Дмитрий Басалыко, Александр Зяблов, Лев Капкайкин, Александр Кудряшов, Вячеслав Малов, Перфильев Андрей, Димид Сайгаченко, Максим Семёнов, Захар Силантьев, Данил Сыслов, Анатолий Тумаев, Николай Хворов, Тимофей Захаров, Матвей Клочихин (хоккей).

Это крупнейшие в азиатской части континента юношеские соревнования, которые до сих пор проводились только летом и только в одном регионе – Республике Саха (Якутия).

История игр началась в 1996 году: тогда по инициативе президента республики Михаила Николаева состоялся детский международный форум, посвященный 100-летию современного олимпийского движения. С тех пор «Дети Азии» проводятся раз в четыре года, как и Олимпийские игры.

В 2016 году Международный комитет игр «Дети Азии» принял решение проводить также аналогичные зимние старты, а сам форум сделать передвижным и каждый раз выбирать его новую столицу. Главным претендентом на организацию и проведение первого зимнего спортивного праздника «Дети Азии» стал Южно-Сахалинск.

Участие в играх примут официальные сборные стран – членов Олимпийского совета Азии, прошедшие предварительные и отборочные турниры. Соревнования станут подготовительным и отборочным этапом к зимним юношеским Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Лозанне (Швейцария).

Юные спортсмены будут бороться за награды в восьми видах спорта – это биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт (дисциплина «шорт-трек»), лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание на коньках, сноуборд и хоккей.

Как и летние «Дети Азии», первые зимние игры пройдут под патронатом Президента Российской Федерации, ЮНЕСКО и Международного олимпийского комитета, а также при полной поддержке Правительства Российской Федерации, Олимпийского Совета Азии, Олимпийского комитета России, Министерства спорта России.