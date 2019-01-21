Оргкомитет утвердил кандидатуры главного судьи и главного секретаря I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»

21 января 2019 10:17 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Судейский корпус Первых международных спортивных игр «Дети Азии» возглавит Олег Саитов. Он будет координировать работу всей судейской коллегии, в функции которой входит непосредственное проведение соревнований.

Всего на Первых международных спортивных играх «Дети Азии» будет работать 600 судей по 8 видам спорта, а также главная судейская коллегия и секретариат Игр.

- Для меня большая честь стать главным судьей игр «Дети Азии». Особенно приятно от того, что зимние игры проходят впервые и это состоится на Сахалине. Их называют малыми олимпийскими играми. Мне это очень близко, - рассказал главный судья соревнований Олег Саитов. – Я был в Якутии на летних играх и знаю насколько это масштабное событие. Надеюсь, у нас все пройдет отлично без травм и нарушений.

Олег Саитов - двухкратный олимпийский чемпион по боксу, трехкратный чемпион России, двухкратный чемпион Европы, чемпион Мира, заслуженный мастер спорта и обладатель Кубка Вэла Баркера, а также депутат Сахалинской областной думы и президент островной федерации бокса.

- У Олега Элекпаевича большой опыт, в том числе управленческий. Он сам был участников Олимпийских игр, а также организатором многих других соревнований, поэтому без труда решит любые возникающие вопросы. К тому же приятно, что это представитель Сахалинской области, - отметил руководитель дирекции игр «Дети Азии» Владимир Максимов.

Главным секретарём игр станет Наталья Осипова. Она является спортивным судьей всероссийской категории по пяти видам спорта (биатлон, лыжные гонки, санный спорт, легкая атлетика, полиатлон), а также была главным секретарем на первенствах, кубках, всероссийских соревнованиях и чемпионатах России.

Обе кандидатуры согласованы с министерством спорта России.

Напомним, Первые зимние международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года. В них примут участие 1500 спортсменов и 1000 волонтеров. Участники игр будут бороться за победу в восьми зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.