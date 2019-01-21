Спортсмены Коми достойно выступили на чемпионате СЗФО по настольному теннису

С 15 по 19 января в Петрозаводске прошел чемпионат СЗФО по настольному теннису. Соревнования проходили в дворце спорта «KoraL» и собрали более 110 участников. С достойным результатом выступили и спортсмены Республики Коми.



В мужском личном разряде лучше всех сыграл Артём Семин, заняв четвертое место, и уступив бронзовую медаль Павлу Тарутину из Архангельска. На пятом месте оказался Семён Мелкуев. Шестым оказался Максим Мартюшев, который в полуфинале проиграл Максиму Гребневу из Ленинградской области, ведя 3-2 по сетам (финальная сетка игралась из 7 партий) и уступил 3-4.

Аскер Бахов занял девятое место, проиграв всего две встрече по сетке. Максим Климович на 14 месте, а Демид Любезнов на 16 месте – это достойный результат, так как среди спортсменов СЗФО его возраста он второй по результату после Максима Гребнева, все остальные заняли места ниже. Самый молодой игрок мужской команды Семён Машкин занял 27 место, обыграв пару очень хороших спортсменов, и показал хороший для него результат.

У женщин порадовала Екатерина Кривошеева, которая завоевала «бронзу» и в феврале будет представлять нашу республику на чемпионате России в Москве. Валерия Олешкевич и Ольга Бурдик на 23 и 24 местах соответственно.

Семён Мелкуев в паре с Кириллом Воробьевым из Калининграда стал чемпионом в мужском парном разряде, Максим Мартюшев и Артём Семин на третьем месте.

В смешанном парном разряде Аскер Бахов занял второе место вместе с Олесей Молодцовой из Архангельска. Мартюшев и Кривошеева - третье место, так же как и Артем Семин с Анастасией Комовой из Ленинградской области.

Через несколько дней в поселке Сиверский Ленинградской области начнётся первенство СЗФО среди спортсменов 2001 г. рождения и моложе, где наши молодые теннисисты так же будут защищать честь региона.