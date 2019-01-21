Омские гимнастки пробились на первенство России

Сильнейшие молодые гимнастки Сибири собрались в омском областном Центре подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике, чтобы выявить лучших на первенстве СФО. Помимо спортсменок Омской области за лидерство боролись представительницы Иркутской, Кемеровской, Томской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Алтай и Тыва.

Всего на ковер Центра вышли 323 спортсменки. Наш регион представляли 45 девушек, в числе которых и лидеры омской команды – победительницы и призеры всероссийских турниров Анастасия Симакова, Екатерина Пантелеева, Майя Колобовникова и другие.

Девушки-«художницы» выступали в индивидуальных и групповых упражнениях по программам первого спортивного разряда и кандидатов в мастера спорта. При этом спортсменки боролись за попадание на два турнира одновременно – первенство России и Спартакиаду учащихся России.

По программе кандидатов в мастера спорта две победы одержала Анастасия Симакова (Омская область, сумма многоборья – 72,150 и 75,550), вторые места занимала еще одна омичка Екатерина Пантелеева (71,550 и 69,700). Бронзовые медали выиграли Ольга Изотова (Омская, 68,250) и Дарья Илясова (Кемеровская, 68,400).

Среди перворазрядниц победили София Яковлева (Омская область, 66,750) и Майя Колобовникова (Омская, 65,500).

Выявляли лучших и среди спортсменок 2-го разряда. Здесь уверенную победу одержала омичка Ульяна Янус (53,100). Второе и третье места заняли представительницы Новосибирской области – Арина Ковшова (50,600) и Ольга Черных (50,550).

В групповых упражнениях весь пьедестал почета заняли «художницы» Омской области. Победа досталась сборной Омской области-1 в составе Ксении Родькиной, Дианы Даймухаметовой, Ольги Изотовой, Софии Шарыгиной, Алины Пашковой и Дианы Шараповой.

Добавим, что тренерский совет уже определил состав команды Сибирского федерального округа для участия в первенстве России, которое пройдет с 29 января по 3 февраля в Казани. В команду попали Диана Даймухаметова, Елизавета Скотынянская, Ольга Изотова, София Яковлева, Александра Керн (все – Омская область), Дарья Илясова, Софья Гайдук, Анна Белогур, Анфиса Бакай (все – Кемеровская область) и Алина Ломакина (Алтайский край).

В состав сборной России для прохождения учебно-тренировочных сборов определены Анастасия Симакова, Дарья Матвеюк, Екатерина Пантелеева, Майя Колобовникова (все – Омская область), Диана Кащеева (Томская) и Алина Яковенко (Новосибирская), среди спортсменок 2009 г.р. – Ульяна Янус (Омская) и Арина Ковшова (Новосибирская).