Фестиваль биатлона собрал звезд мирового спорта

В футбольном манеже «Красная Звезда» прошло необычное мероприятие – фестиваль биатлона. Организованное областной федерацией событие собрало более 100 юношей и девушек, делающих первые шаги в этом зрелищном виде спорта.

Почетными гостями праздника стали не только прославленные омичи – олимпийский чемпион 1980 года Владимир Барнашов, серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Яна Романова и двукратная чемпионка мира Елена Бацевич, но и недавние лидеры сборной России – двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева и двукратный призер Олимпийских игр Ольга Вилухина. Компанию им составил перспективный омский биатлонист, пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский.

– Инициированный Яной Романовой фестиваль с участием легенд российского биатлона вызвал большой интерес и у детей, и у взрослых, – отметил министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. – Уверен, что такие мероприятия позволят привлечь к занятиям этим видом спорта не только юных омичей, но и ребят из районов области. И в дальнейшем мы достигнем того же всплеска в омском биатлоне, который был в 1980-е и 2000-е годы. Такую задачу сегодня ставит перед нами Губернатор Александр Бурков, а мы в свою очередь прикладываем все усилия, чтобы ее решить.

Отметим, что именно с Зайцевой, Вилухиной, а также Екатериной Шумиловой омичка Яна Романова на Олимпийских играх в Сочи-2014 выиграла «серебро» в эстафете 4х6 км. Титулованные спортсменки провели для любителей биатлона мастер-класс и раздали всем желающим автографы. Поклонников их таланта собралось хоть отбавляй.

– Такие праздники, когда делаешь приятное детям, всегда оправдывают ожидания, – уверена Ольга Зайцева. – Они нужны во всех регионах для развития и популяризации биатлона и лыжного спорта. Чтобы дети приходили в секции заниматься нашим видом спорта, были здоровыми и физически развитыми.

Параллельно на фестивале работали интерактивные площадки: каждый мог попробовать себя в стрельбе на тренажере «СКАТТ» и из электронного оружия, «побегать» на лыжных тренажерах «Concept» и преодолеть лабиринт с элементами спортивного ориентирования. Ребята постарше могли пройти диагностику и оценить свою спортивную подготовку, измерив компоненты состава тела, проанализировав вариабельность сердечного ритма и другие параметры.

Для десятков юниоров Омской области также была подготовлена соревновательная программа. На искусственном газоне манежа развернулись площадки со стрельбищем. В гонках приняли участие не только городские спортсмены, но и представители муниципальных районов. Отдельную гонку организовали для почетных гостей.