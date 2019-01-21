«Скиф» вышел на первое место в высшей лиге!

В спортивно-культурном центре «Авангард» прошли очередные игры чемпионата России по гандболу среди команд высшей лиги. Омский «Скиф» сыграл с командой «Технолог-Спартак», по потерянным очкам занимавшей первое место в чемпионате.

Как отмечала пресс-служба омской дружины, «Технолог-Спартак» – принципиальный соперник «Скифа». При этом оба коллектива очень похожи друг на друга – являются старожилами высшей лиги, ориентируется на собственных воспитанников, ставят во главу угла тактическую выучку и сыгранность. В Омске ждали ярких, разнообразных в плане тактики и вариативности матчей. А главное – честной и бескомпромиссной борьбы.

В первой игре счет был открыт только на третьей минуте – Альберт Матюхов забил первый мяч нашей команды в 2019 году. На четвертой минуте белгородцы сравняли счет благодаря семиметровому и тотчас вышли вперед. Однако расплата не заставила себя долго ждать – Альберт Матюхов также реализовал семиметровый. А благодаря четкой и слаженной игре в большинстве наша команда повела в два мяча. На 12-й минуте великолепное спасение совершил наш вратарь Сергей Колесников. Это позволило омичам провести разящую атаку. Правда, вскоре наша команда получила «пачкой» два удаления. И игроки «Скифа» продемонстрировали настоящий героизм – не просто оборонялись в меньшинстве, но и колко атаковали.

Уже в равных составах Альберт Матюхов реализовал семиметровый, и наше преимущество достигло пяти мячей. А когда Фёдор Степанов довел преимущество до семи мячей, соперник вынужден был взять тайм-аут. Первую половину матча омские игроки провели образцово – 18:13 в пользу «Скифа».

На старте второй половины омичи снова заиграли так, будто и не уходили на перерыв. Команда не сбавила обороты, несмотря на то, что тренерский штаб дал сыграть молодым. Здорово отработал второй вратарь Илья Камельницкий. Как итог – яркая и спокойная победа 39:30.

Во втором матче счет открыл Дмитрий Абрамов, который получил повреждение еще в первой игре. Стартовые минуты шли в равной и достаточно вязкой борьбе. Однако забивать команды начали сразу. Но была приятная тенденция – наши игроки завладевали игровым преимуществом.

Получив преимущество в 4-5 мячей, «Скиф» действовал строго по счету и даже наращивал преимущество, диктуя сопернику свои условия. По итогам первой половины матча преимущество нашей команды было комфортным – 20:14.

Во второй половине матча белгородцы искали точки роста и наши слабые места для того, что вернуться в игру. Однако перелома не случилось. Сбалансированная игра нашей команды позволила уверенно победить и во второй встрече – 41:34.

Таким образом, «Скиф» по-прежнему не проигрывает на домашнем поле. Более того, омичи заняли лидирующую позицию в чемпионате высшей лиги. Сейчас на счету нашей дружины после 12-ти проведенных встреч 14 очков (6 побед, 2 ничьи). Второе место делят наши недавние соперники – «Технолог-Спартак» и «Таганрог-ЮФУ» (у обоих по 10 встреч и 10 очков).

Следующие матчи гандбольная команда Омской области проведет 2 и 3 февраля – сыграют с «Технологом» в Белгороде.