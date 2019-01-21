21 января 2019 10:54 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Лениногорске прошли соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

С 18 по 20 января в г.Лениногорске состоялись Всероссийские соревнования «Татарстан яшьлеге» по прыжкам на лыжах с трамплина среди юношей и девушек 11-14 лет.