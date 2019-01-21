В Лениногорске прошли соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

С 18 по 20 января в г.Лениногорске состоялись Всероссийские соревнования «Татарстан яшьлеге» по прыжкам на лыжах с трамплина среди юношей и девушек 11-14 лет.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Альметьевск, Лениногорск, Санкт-Петербург. 46 лыжников поборолись за звание победителя.
Парад соревнований открыл Президент Региональной общественной организации «Федерации Республики Татарстан прыжков на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью» Энэс Валеев.
Мальчики 2007 г.р. и моложе:
1 место: Рохлин Даниил (г.Лениногорск, школа№11)
2 место: Лямов Никита (г.Лениногорск, лицей №12)
3 место: Коробейников Яков (г.Санкт-Петербург)
Девочки 2007 г.р. и моложе:
1 место: Михович Анастасия (г.Санкт-Петербург)
2 место: Шарипова Эллина (г.Лениногорск, шк№13)
3 место: Дьякова Варвара (г.Санкт-Петербург)
Юноши 2004-2006 г.р.
1 место: Калимуллин Эмиль (г.Альметьевск)
2 место: Галимов Булат (г.Лениногорск, школа №2)
3место: Мухаметвалеев Рафаэль (г.Лениногорск, школа№8)
Девушки 2004-2006 г.р.
1 место: Кравцова Надежда (г.Лениногорск, школа №8)
2 место: Гек Кира (г.Санкт-Петербург)
3 место: Михович Анастасия (г.Санкт-Петербург)