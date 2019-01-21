В Казани прошел семейный турнир по бадминтону

19 января в Центре бадминтона прошел турнир семейных команд. Соревнования собрали на одной площадке более 80 команд из Казани, Алексеевского, Сабинского, Аксубаевского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Рыбно-Слободского, Кукморского, Тюлячинского, Бавлинского районов и Московской области.
Участники турнира были разделены на 4 подгруппы по уровню подготовки. В составе каждой команды выступили от 2 и более человек, которые сыграли в одиночном и смешанном парном разрядах.
Все участники помимо игровой практики получили отличное настроение и прекрасную возможность активно провести время со своей семьей.
Победители и призеры соревнований:
Группа «А»:
1.Семья Валиуллиных (Алексеевский район);
2. Семья Мулеевых (Аксубаевский район);
3. Семья Гареевых (Казань).
Группа «В»:
1. Семья Махияновых (Казань);
2. Семья Григорьевых (Кайбицкий район);
3. Семья Назаровых (Казань).
Группа «С»:
1. Семья Ильиных (Камско-Устьинский район);
2. Семья Агзямовых (Рыбно-Слободский район);
3. Семья Логиновых (Казань).
Группа «Д»:
1. Семья Голдобеевых (Казань);
2. Семья Марининых (Казань);
3. Семья Мингариповых (Рыбно-Слободский район).