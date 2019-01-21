В Казани прошел семейный турнир по бадминтону

21 января 2019 14:24 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

19 января в Центре бадминтона прошел турнир семейных команд. Соревнования собрали на одной площадке более 80 команд из Казани, Алексеевского, Сабинского, Аксубаевского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Рыбно-Слободского, Кукморского, Тюлячинского, Бавлинского районов и Московской области.

Участники турнира были разделены на 4 подгруппы по уровню подготовки. В составе каждой команды выступили от 2 и более человек, которые сыграли в одиночном и смешанном парном разрядах.

Все участники помимо игровой практики получили отличное настроение и прекрасную возможность активно провести время со своей семьей.

Победители и призеры соревнований:

Группа «А»:

1.Семья Валиуллиных (Алексеевский район);

2. Семья Мулеевых (Аксубаевский район);

3. Семья Гареевых (Казань).

Группа «В»:

1. Семья Махияновых (Казань);

2. Семья Григорьевых (Кайбицкий район);

3. Семья Назаровых (Казань).

Группа «С»:

1. Семья Ильиных (Камско-Устьинский район);

2. Семья Агзямовых (Рыбно-Слободский район);

3. Семья Логиновых (Казань).

Группа «Д»:

1. Семья Голдобеевых (Казань);

2. Семья Марининых (Казань);

3. Семья Мингариповых (Рыбно-Слободский район).