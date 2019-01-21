Альметьевская «молодежка» уступила «Тюменскому легиону»

21 января 2019 14:24 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Перед поединком гости из Татарстана опережали сибиряков на четыре очка, занимая десятое место в таблице конференции «Восток».

Хозяева шли тринадцатыми. К тому же обе команды выиграли свои предыдущие встречи. Причём альметьевцы одолели в Ханты-Мансийске, занимающих второе место в таблице «Мамонтов Югры».

Стартовый отрезок игроки «Легиона» провели очень уверенно и забросили две шайбы. Прорвало хозяев в середине периода. Сначала отличился нападающий Михаил Сусликов. Он обыграл соперника, бросил по воротам, а затем добил отскочившую от голкипера Аделя Минегалиева шайбу в сетку. Вскоре броском в «девятку» цель поразил Артём Пылаев – 2:0.

Во втором периоде, на 33-й минуте, на льду вспыхнул кулачный конфликт. Пользу из него извлекли гости. Вскоре отставание «Спутника» сократил Даниил Мельников. На 40-й минуте игроки «Спутника» вновь взметнули клюшки вверх, радуясь своему второму голу. Но взятие ворот «Легиона» засчитано не было, поскольку альметьевский хоккеист направил шайбу в сетку ногой.

На 43-й минуте судьи не признали результативной атаку, организованную уже «легионерами». Счет 2:1 так и продержался до окончания встречи. Завтра команды встретятся вновь. Начало игры в 17.00 (мск).

20.01.2019. Тюмень. СК «Дворец спорта». 207 зрителей. «Тюменский легион» - «Спутник» - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0). Судьи: Меньших, Фатихов, Тюменцев, Богданов.

Голы: 1:0 - Сусликов (Мутовин, 09.46). 2:0 - Пылаев (Степанов, 11.35). 2:1 - Мельников (Мулюков, Аввакумов, 34.35).

«Тюменский легион» (8): Дрёмин; Радзивилюк – Ильин, Филиппов (к) – Яковлев, Строкин – Богданов, Цибин (6) – Канашев; Лужин – Пылаев – Шабанов, Сусликов – Арзамасцев – Мутовин, Сидоров (2) – Барамбаев – Ляпустин, Степанов – Брютов – Тимофеев.

«Спутник» (6): Минегалиев; Мулюков – Онишко, Аввакумов – Беляев, Галимарданов (2) – Устинов, Лебедев – Колесников; Бархаткин – Галимов – Шолгин (2), Мельников – Назмутинов – Галимзянов, Ахметзянов – Вадигуллин (2) – Шарипов, Закиров – Коротков – Фадеев.

Броски в створ: 29:32; Вбрасывания: 17:32; Блокированные броски: 9:8; Силовые приемы: 17:21; Штраф: 8:6